Gaz Metan a pregatit o mutare de top pentru a-l inlocui pe Edi Iordanescu

In principiu, Iordanescu nu va mai continua din vara la Medias. Nu se stie nici daca va reveni la echipa pentru primele antrenamente, dupa inceperea masurilor de relaxare de pe 15 mai.Iar in acest timp, presedintele clubului, Ioan Marginean, e obligat sa caute o solutie. S-a vehiculat astfel o prima optiune, e vorba de Dusan Uhrin, ultima data antrenor la Dinamo.Cei de la EuroSport au publicat informatia ca Medias il doreste pe Uhrin pentru a-l inlocui pe Iordanescu, iar cehul a oferit o prima reactie pentru cotidianul Fanatik : "Asa cum am mai declarat, mie mi-ar placea sa ma intorc in Romania. Dar nu stiu nimic in acest moment despre oferta de la Gaz Metan Medias. Pe mine nu m-a contactat nimeni".Cu Edi Iordanescu pe banca, Gaz Metan s-a calificat in premiera in play-off-ul Ligii 1, iar in sezonul regular din acest an a invins FCSB acasa cu 4-0.Despre el s-a zvonit in ultimele zile ca ar fi putut fi pe banca Craiovei, dupa plecarea brusca a lui Papura, insa pana la urma patronul Rotaru s-a oprit la Cristiano Bergodi D.A.