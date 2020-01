Hervin Ongenda, perla lui FC Botosani, pleaca in Italia la o echipa cunoscuta pentru o jumatate de milion de euro - presa

Ziare.

Despre francezul Hervin Ongenda vorbim, tanar jucator crescut de PSG , care a bifat cateva meciuri si la echipa mare a parizienilor, alaturi de nume precum Cavani, Ibrahimovici sau Thiago Silva."Decarul" de la FC Botosani a ajuns la un acord cu gruparea de liga secunda din Peninsula, Chievo Verona, dupa cum anunta cotidianul roman Gazeta Sporturilor Transferul se va face pentru suma de 500.000 de euro, plus procente dintr-un alt transfer viitor.Chievo a incercat si vara trecuta sa il aduca pe jucatorul de culoare, dar Botosani nu a fost de acord atunci cu suma de transfer, vehiculata la 150.000 de euro, suma refuzata categoric de moldavi.La 24 de ani, Ongenda pleaca de la Botosani dupa un an si jumatate petrecut in Romania, rastimp in care a bifat 53 de meciuri in L1, 6 goluri si sapte pase de gol.In acest moment, cota sa de piata a ajuns la 700.000 de euro. Aceasta plecare poate fi una importanta pentru Botosani, avand in vedere lupta la play-off, echipa lui Marius Croitoru fiind pe locul 7, la doar doua puncte de calificare in aceasta faza, cu 4 etape inainte de finalul sezonului regular.La Chievo a mai evoluat in trecut si un alt cunoscut fotbalist strain care a jucat si in Romania, e vorba de fostul mare varf al Stelei, francezul Cyril Thereau.D.A.