Inca un stadion ultramodern in Liga 1: Care e stadiul lucrarilor la arena de 38 de milioane de euro din Sibiu

Spre deosebire de alte proiecte, sibienii au optat pentru o solutie constructiva ce permite utilizarea stadionului in paralel cu lucrarile ce vor fi efectuate la tribune, astfel ca Hermannstadt va putea evolua "acasa".In momentul de fata este gata doar Tribuna I, care contine si lojele, in timp ce la nivelul suprafetei de joc se efectueaza lucrari de inlocuire a gazonului.Dupa ce acestea vor fi finalizate Hermannstadt va putea juca partide oficiale chiar daca in alte zone vor fi lucrari de ridicare a celorlalte segmente de tribune.Potrivit proiectului prezentat de autoritatile locale, in final noul stadion din Sibiu va avea o capacitate de 12.363 de locuri, si va beneficia de o sala de atletism sub Tribuna II si una de box sub Peluza Sud.M.D.