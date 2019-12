Liga 1: Academica Clinceni castiga un meci cu sapte goluri la Chindia. George Merloi, un nume de tinut minte (Video)

Ziare.

Academica Clinceni a castigat in deplasarea de la Chindia Targoviste, scor 5-2, dupa o partida extrem de spectaculoasa, cu goluri pe banda rulanta si rasturnari de situatie.Cherchez a inceput cu dreptul pentru gazde, gol in minutul 3 si deschidea balul unei intalniri care nu a dezamagit cu siguranta pe nimeni dintre cei prezenti pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.Buziuc a egalat cu un gol personal de toata frumusetea, o incursiune impetuoasa in careul dambovitean, soldata cu un sut la vinclu, in minutul 19.De aici a inceput show-ul facut de George Merloi, cu trei goluri marcate, in minutele 29, 39 si 55. Al doilea a fost in special unul extraordinar, un gol de la coltul careului mare, in partea sa dreapta, gol care ne-a adus aminte de reusita lui Adi Ilie din timpul CM 1998, in celebra partida cu Columbia.Rata a marcat al doilea gol al Chindiei, cu putin timp inainte de pauza, iar Vojtus a fost cel care a inchis tabela la 5-2 in minutul 70.Golurile lui Merloi le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Clinceni urca pe 11 in Liga 1 cu 18 puncte, devansand-o chiar pe Chindia, care coboara un loc, avand un punct mai putin. Este a doua victorie in ultimele 6 partide pentru echipa ilfoveana.Echipele de start:; Rezerve: Aioani, Pitian, Dudea, Neciu, Mihai, Negut, Burlacu.; Rezerve: Ureche, Dobrescu, Rauta, Nsiah, Achim, Dumitru, Ion.Arbitru: Horia Mladinovici.