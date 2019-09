Liga 1: FCSB face spectacol cu Academica Clinceni si asteapta derbiul cu Dinamo cu un moral ridicat

Ziare.

com

Golurile au fost marcate de Tanase, Coman si Morutan, in minutele 12, 65 si 80.A fost un meci spectaculos doar in ultima parte a sa, cand si gazdele, scapate de presiunea scorului, au dat mult mai mult si au fost foarte active in atac, avand si o bara prin nou-intratul Merloi, care a facut spectacol la debutul in Liga 1.Pana atunci insa, Tanase marca la debut de meci dupa pasa in lateral stanga a lui Cretu, gol dupa o preluare fantezista si inteligenta a decarului stelist, capitanul celor de la FCSB.A fost o prima repriza cu multe ocazii ratate de oaspeti, prin Coman sau Hora mai ales, ultimul scapand de doua ori singur cu portarul Valceanu. Coman a avut si o bara din lovitura libera directa, de la circa 25 de metri.La reluare, Clinceni a incercat sa echilibreze partida, dar tot FCSB a marcat prin Coman, care a reluat cu sete de la marginea careului, un gol chiar reusit al septarului din Berceni.In fine, nou-intratii Morutan si Gnohere au colaborat frumos la golul 3, primul marcand din pasa atacantului de culoare, un nou gol frumos dupa reusita de joi din Cupa Romaniei cu Metaloglobus, pentru fostul mijlocas de la Botosani.FCSB are un moral ridicat asadar inainte de derbiul cu Dinamo de sambata viitoare, echipa in rosu si albastru urcand pe 8 in Liga 1, cu 14 puncte, la un singur punct de play-off.Min.92: Galben vede Planici, pentru o intrare intarziata.Min.90: 3 minute de prelungire!Min.85: Vojtus are si el o ocazie buna de a marca, dar sutul sau se duce alaturi. Apoi Vina nimereste si el bara, spectaculos final de meci!Min.82: Vina a intrat la FCSB in locul lui Planici. Buziuc a luat si el un cartonas galben.Min.81: Bara superba a celor de la Clinceni, Merloi suteaza de la distanta, Balgradean era batut. Ce bine a intrat pe teren acest tanar jucator..Min.76: Alt sut bun al lui Clinceni, Deretti trage insa doar in plasa laterala.Min.75: Sut de la distanta Buziuc, prinde sigur pe el Balgradean.Min.72: Merloi ii ia locul lui Popescu la Clinceni, e un debut pentru primul in Liga 1.Min.69: Oaida vede primul galben al stelistilor, pentru un fault la Barbu.Min.62: A doua schimbare si la stelisti, Gnohere ii ia locul lui Man.Min.60: A doua schimbare la Academica, intra Barbu in locul lui Achim. Mai devreme, Coman a executat hilar o lovitura libera, mingea s-a dus afara din stadionul Dunarii!Min.58: Chatziterzoglu vede galben pentru o tinere la Coman.Min.57: Florin Tanase cade in careu si cere penalti...dar a fost o simulare ridicola..Min.53: Inceput destul de steril in atac al ambelor formatii. Clinceniul incearca palid sa atace poarta lui Balgradean..Min.47: Popescu de la Clinceni ia galben la debutul partii secunde.INFO: Iese Hora la pauza si intra Olimpiu Morutan la FCSB.Min.43: Ce ocazie are Vojtus!! Sut pe langa dupa ce Tanase paseaza prost in spate, catre propria defensiva, ce sanse egalare au avut gazdele!!Min.41: Pasa superba Pantiru la Hora, dar acesta din nou nu reuseste sa inscrie, desi teoretic a trecut cu mingea de portarul Valceanu..Min.39: Galben pentru Achim pentru o tinere la Coman.Min.34: Hora scapa singur spre poarta lui Valceanu, dar nu mai apuca sa suteze, dupa ce pierde copilareste balonul..Min.31: Vali Cretu centrare foarte buna de pe flancul drept, reia Tanase cu capul, usor alaturi.Min.28: Prima schimbare la gazde, iese Bogdan Ilie si intra Buziuc.Min.27: Sut foarte bun al lui Coman din lovitura libera directa, Valceanu are o mare parada si respinge in transversala!Min.25: Primul galben al jocului il vede Patriche, pentru un fault la Hora.Min.22: Intrare dura a lui Cebotaru la Florinel Coman, lovitura libera.Min.17: Sut bun Achim de la distanta, tare, pe jos, prima parada a lui Balgradean in acest meci.Min.14: Bara a lui Florinel Coman, aflat singur cu Valceanu in plin careu, mare ocazie din nou pentru stelisti.Min.11: Mare ocazie Hora! Acesta preia in plin careu, nici vorba de offside, sut tare la firul ierbii, Valceanu scoate cu greu in corner.Min.8: Un meci fara valente deosebite pana acum, nicio ocazie de gol. Academica a inceput totusi cu mult tupeu.16.57: Au intrat echipele in teren, urmeaza ca Horatiu Fesnic sa dea drumul la aceasta partida.16.52: Avem primele imagini de la Calarasi, vremea e excelenta, gazonul arata bine, ramane de vazut cum va arata acest meci. Cosmin Contra este in tribunele arenei.Echipele de start:Rezerve: M. Oliveira, An. Rauta, P. Pirvulescu, B. Barbu, Buziuc, Merloi, Nsiah.Antrenor: Ilie Poenaru.Rezerve: T. Niga, Cr. Manea, Gnohere, Morutan, Moutinho, I. Vina, Chorbadzhiyski.Antrenor: Bogdan Vintila.E primul meci direct intre cele doua formatii in Liga 1, gazdele fiind nou-promovate, ele urmand sa evolueze in aceasta duminica pe stadionul celor de la Dunarea Calarasi, formatie din Liga 2.Ros-albastrii lui Vintila sunt in forma, au 4 meciuri la rand fara infrangere, trei victorii si egalul cu CFR, iar ultima partida a fost o victorie, 2-0 in Cupa cu Metaloglobus.Academica are mai multi jucatori imprumutati la echipa chiar de catre FCSB, dar trei dintre acestia nu au voie sa evolueze contra clubului "mama", e vorba de Sut, C. Dumitru si R. Ion.Echipe probabile:Arbitru: H.Fesnic.Partida va fi televizata pe DigiSport, Telekom Sport si LookTV.