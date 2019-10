Liga 1: Astra Giurgiu castiga un meci cu cinci goluri marcate la Sfantu Gheorghe

Ziare.

com

Partida a avut loc in cadrul etapei cu numarul 13 din Liga 1 , in sezonul competitional 2019/2020, ultima etapa din turul sezonului regular.Sepsi a fost echipa care a inceput mai bine jocul, cu golul lui Karanovici din minutul 15. Astra a intors partida in doar doua minute, minutele 31 si 33, primul gol venind dupa un autogol al lui Tincu, autogol plecat insa de la o gafa a lui Gabi Tamas.Budescu a marcat splendid doua minute mai tarziu si oaspetii intrau in avantaj la cabine.Radut, intrat dupa pauza, fost mijlocas la Steaua sau Dinamo , a linistit apele in minutul 76. Gazdele din Covasna au incercat egalarea, au redus din handicap in minutul 80 prin Vasvari din penalti, dar totul s-a oprit aici.Astra urca pe 5 cu 19 puncte, loc de play-off, in timp ce Sepsi, aflata la doua infrangere in tot acest tur de campionat , este pe 9, cu 15 puncte.Mai avem programat duminica meciul Chindia - FCSB , LIVE pe Ziare.com de la ora 20.30.Echipele de start:Rezerve: Niczuly, Fulop, Edgar Salli, Diakhite, Safranko, Kilyen.Antrenor: Csaba Laszlo.Rezerve: Lazar, Bruno, Tounkara, Ajayi, Simion, Fl.Matei, Dandea.Antrenor: Bogdan Andone.Arbitru: M.Barbu.