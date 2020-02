Liga 1: Astra se califica in play-off cu emotii, dupa ce era condusa la pauza cu 2-0

Ziare.

Scorul a fost 2-2 intre cele doua formatii, dupa ce Sepsi a condus cu 2-0, goluri marcate de Andrezly si Carnat, in timp ce giurgiuvenii au replicat dupa pauza prin reusitele semnate de Alibec din penalti si Fatai.Covasnenii au inceput mult mai bine jocul de la Giurgiu si au marcat un gol simplu in minutul 28, prin Andrezly, care a profitat de o eroare a portarului Lazar. Zece minute mai tarziu, Carnat a uimit pe toata lumea pe malurile Dunarii, cu golul sau de la circa 16 metri, sub bara, fara sperante pentru portarul gazda.Era 2-0 si la pauza Astra era inca in play-off, dar depindea mult de un gol pe care trupa lui Hagi, Viitorul , il putea marca in fata celor din Clinceni.Cu un patron Ioan Niculae plecat nervos din tribune la 0-2, Astra a trebuit sa isi gaseasca noi resurse, chiar si fara Budescu pe teren. Si ele au venit, dupa intrarea lui Fatai, atacant care a marcat pentru 1-2 in minutul 66 si care doua minute mai tarziu a scos si un penalti dupa un contact cu Barisici.Alibec a punctat si a adus linistea la Giurgiu. Astra merge din nou in play-off, o face de pe locul 5, cel putin pentru moment, caci Botosani mai are un meci de disputat, luni cu Poli Iasi Sepsi termina sezonul regular pe 9, cu 33 de puncte.Echipele de start:Rezerve: Kitanov, Dima, Biceanu, Ionita, Balaure, Fatai, Radut.Antrenor: Bogdan Andone.Rezerve: Fejer, Karanovic, Stefanescu, Grassano, Fulop, Deaconu, Celea.Antrenor: Leo Grozavu.Arbitru: Ovidiu Hategan