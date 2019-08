Liga 1: CFR Cluj face instructie cu FC Botosani in repetitia generala dinaintea returului cu Slavia din Champions League

Ziare.

com

Chiar daca au jucat cu multe rezerve in primul 11, pentru a-si odihni multi dintre titulari pentru miercuri, Dan Petrescu si ai sai nu au avut nici macar o singura problema cu bataioasa echipa a lui Marius Croitoru.Pereira in minutul 19, Paun in minutul 37 si Deac cu o dubla in minutele 25 si 73, ultimul gol venind din penalti, au semnat golurile lui CFR. Reusita "din actiune" a lui Deac a fost tot din faza fixa de fapt, o lovitura libera batuta superb pe jos la coltul lung de la circa 20 de metri. Un alt gol frumos a fost cel al lui Pereira, o "bomba" de la circa 30 de metri cu care i-a cucerit pe fani, francezul fiind la primul meci in Gruia.Botosani a replicat si ea pe final cu un gol de onoare, in minutul 80, gol semnat de Alexandru George.CFR revine pe locul 1 in Liga 1 cu 17 puncte, la 13 distanta, una uriasa, fata vicecampioana FCSB , care acum este pe loc de baraj cu locul 3 din Liga II, locul 12.Pentru Botosani a fost prima infrangere din acest sezon, echipa moldava ramanand pe locul 6 cu 10 puncte la activ.Miercuri de la ora 22 are loc returul de la Slavia Praga, meci care porneste de la 1-0 pentru cehi, partida care va fi LIVE text pe Ziare.com.Echipele de start:Arbitru: Marcel Birsan.