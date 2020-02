Liga 1: CFR Cluj - FCSB 0-0 ACUM LIVE

Ziare.

com

Min.5: Reluare interesanta a lui Djokovici dupa un corner, Balgradean are putine emotii.Min.3: Prima faza fierbinte, dupa o faza fixa, CFR Cluj a cerut un penalti la un contact dubios in careu. Un contact intre Itu si Oaida, dar nu se putea dicta nimic, dupa cum arata reluarile.19.59: Nu este arhiplina arena Dr. Constantin Radulescu, exista si o mica galerie stelista la Cluj. Sunt si cateva "momente" pirotehnice, sa le spunem asa, inainte de startul partidei.19.58: Avem imagini din Gruia, e o atmsofera frumoasa la Cluj. Acum urmeaza un moment de reculegere in memoria lui Ilie Barbulescu, campion european cu Steaua in 1986.19.55: Momcilovici joaca titular pentru prima data intr-un meci oficial pentru prima data dupa august 2018, dintr-o partida cu Hajduk Split, din turul 3 preliminar Europa League. Acest lucru a fost posibil dupa o accidentare de ultima ora a lui Ionut Pantiru, titularul de drept de pe flancul stang.Echipele de start:Rezerve: Sandomerski, Cestor, Hoban, Paun, Petrila, Rondon, Tucudean.Antrenor: Dan Petrescu Rezerve: Vlad, Filip, Gnohere, Soiledis, Vina, Olaru, Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.Stadion: "Dr. C-tin Radulescu" (Cluj-Napoca).Arbitru: Istvan Kovacs.Prima etapa din 2020 programeaza astfel marele derbi dintre CFR Cluj si FCSB, grupari antrenate de Dan Petrescu si Bogdan Vintila, cei doi remizand in tur pe Arena Nationala, scor 0-0, intr-o partida cu un final incandescent, in care Iulian Cristea a lovit bara transversala in prelungiri.CFR a pierdut ultima data in campionat pe teren propriu abia in septembrie 2018, scor 1-2 cu Viitorul lui Hagi. Au urmat de atunci 17 victorii, ultimele 10 chiar consecutive. Mai mult chiar, ardelenii sunt fara gol primit acasa in ultimele 641 de minute.FCSB vine, de partea cealalta, dupa 7 succese la rand in deplasare, cea mai buna serie a unei formatii din actualul sezon de Liga 1.In ultimele 15 partide directe de acasa, CFR a invins echipa stelista de doar doua ori. Cele doua echipe s-au mai confruntat de 55 de ori in principala competitie a Romaniei, CFR are doar 12 victorii, FCSB are 21 de succese, iar alte 22 de partide s-au terminat la egalitate.Echipele probabile:Rezerve: Rus - Paun, Tucudean, Boli, Golofca, Chipciu, Hoban.Antrenor: Dan Petrescu.Rezerve: Vlad - Gnohere, Tanase, Momcilovici, Soiledis, Vina, Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.Arbitru: Istvan Kovacs.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.