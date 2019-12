Liga 1: CFR Cluj mai face un pas gresit in campionat, dupa un meci de Europa League

Ziare.

com

Duminica seara, Hermannstadt a remizat cu CFR, scor 1-1, in prima partida de la revenirea pe stadionul Municipal din Sibiu, care si-a instalat intre timp si nocturna.Ambele goluri au venit in ultimele 10 minute. Mai intai Omrani a marcat dupa o pozitie suspecta de offside, din pasa lui Rondon, care l-a adus in situatie de 1 la 1 cu Figureido.Egalarea a venit in minutul 84, cinci minute mai tarziu, cand Petrisor Petrescu marca elegant din penalti. Penalti dictat de Rusandu dupa ce sutul lui Busu l-a izbit pe Pascanu in mana.La fel ca la primul gol, s-a discutat despre o pozitie de offside, anterioara fazei cand mingea l-a lovit in mana pe fundasul nationalei de tineret.Este a saptea deplasare consecutiva pentru CFR fara victorie in acest sezon.Clujenii sunt lideri in Liga 1 cu 35 de puncte, unul peste Astra Giurgiu . Sibiul este pe locul 13, cu 15 puncte la activ.Echipele de start:Rezerve:Rodrigues, Tatar, Rimane, Cordea, Pires, OFeenbacher, Mattia.Antrenor: Eugen Neagoe.Rezerve: A. Rus, Pascanu, Sylla, Peteleu, Golofca, Omrani, Rondon.Antrenor: Dan Petrescu Arbitru: Lucian Rusandu.