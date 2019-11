Liga 1: CFR Cluj mai face un pas gresit, in derbiul cu Dinamo

Ziare.

com

O partida disputata pe stadionul din "Stefan cel Mare", cu maxim 2500 de fani prezenti la meci, intr-o atmosfera deloc propice parca pentru un mare derbi Un CFR Cluj care venea din nou obosita dupa un joc european de joi, o victorie acasa cu Rennes in grupele Europa League, scor 1-0.Dinamo a ratat cea mai mare ocazie in minutul 41, in prima parte, cand lovitura de cap a lui Moldoveanu a fost respinsa miraculos in transversala de Arlauskis. In minutul 54, putin dupa pauza, portarul Piscitelli l-a blocat incredibil pe Rondon, din plonjon, pentru a se opune unei deschideri de scor iminente.Au fost cam singurele mari ocazii din aceasta partida, in care iata ca CFR Cluj mai face un pas gresit in Liga 1 si mai are doar 4 puncte avans fata de FCSB , locul 5, doua fata de Viitorul si trei peste Astra si Craiova, care sunt la egalitate.Dinamo este pe un loc in afara de play-off acum, 9, cu 21 de puncte la activ, la egalitate cu Poli Iasi Echipele de start:Arbitru: Ovidiu Hategan