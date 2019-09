Liga 1: Chindia castiga clar la FC Botosani. Moldovenii se afunda in criza

Ziare.

A fost o victorie clara a echipei lui Viorel Moldovan , prima dupa patru meciuri consecutive fara vreun succes, cu doua egaluri si doua infrangeri la activ pentru damboviteni.Golurile au fost marcate de Dumiter in minutul 33, de Liviu Mihai in minutul 45 din penalti si de Vodut in minutul 77.De remarcat ca cei de la Botosani au jucat cu un om in plus din minutul 85, dupa eliminarea lui Benga, dar rezultatul final nu se mai putea schimba.Moldovenii raman intr-o perioada foarte slaba de joc, au 7 meciuri la rand fara victorie, cu doua infrangeri si 5 egaluri in tot acest timp.In clasament, Chindia urca pe 12 cu 9 puncte, in timp ce Botosaniul este pe locul 8 cu 12 puncte.Echipele de start:Rezerve: Hankic, Florescu, Holzmann, Patache, Keyta, Cascini, Andronic.Rezerve: Popescu, Dudea, Leca, Dumitrascu, Novac, Vodut, Ivancic.Arbitru: Marius Avram.