Liga 1: FCSB se impune in deplasarea de la Chindia si urca pe loc de play-off dupa mult timp

Ziare.

com

Chindia a inceput in forta partida, cu un gol in minutul 13 al lui Florea, dar stelistii au intors soarta partidei, cu golurile semnate de Moutinho si Gnohere, in minutele 30 si 56.Prima parte a fost una plina de evenimente la Ploiesti, acolo unde am avut parte de o superba atmosfera, cu peste 10.000 de suporteri prezenti, foarte multi veniti evident de la Targoviste.Dupa circa un sfert de ora de joc frumos, care a placut ochului, cu un ritm foarte alert, Chindia a dat lovitura pe stadionul "Ilie Oana". In minutul 13, dupa o centrare de pe flancul drept a lui Negut, Florea s-a ridicat nemarcat de nimeni si a deschis scorul cu o lovitura de cap.Trebuie insa semnalat faptul ca inainte de a ajunge mingea la Negut, balonul l-a lovit evident in mana pe Dumiter, lucru nesemnalat nici de arbitrul Coza, dar nici de asistentul Dansa, care era si mai aproape de faza.Stelistii au inceput sa devina din ce in ce mai nervosi dupa acest gol, au inceput sa faulteze usor, sa ia galbene evident. Deranjati e drept si de maniera de arbitraj a lui Coza, care nu a acordat apoi si un 11 metri la un contact intre Aioani si Cristea in careu, dupa un corner.Egalarea stelista a venit in minutul 30, prin Moutinho, care a sutat inspirat de la distanta, balonul l-a lovit pe Leca, care si-a deviat balonul in plasa decisiv.S-a terminat 1-1 la pauza, iar de la reluare, putem spune fara sa ne inselam ca singura echipa prezenta pe teren a fost FCSB, care pe langa gol a avut si multe alte ocazii de a marca. 2-1 s-a facut in minutul 56, cand Gnohere a reluat perfect in plasa cu capul, dupa o centrare a lui Adi Popa, intrat dupa pauza.O victorie meritata pana la urma pentru oaspeti, care au fost echipa mai sigura si mai ales mai proaspata fizic pe final. Un 2-1 care duce FCSB pe locul 6 in Liga 1, la egalitate cu Poli Iasi , 18 puncte, iesenii avand insa un meci in minus, luni cu FC Botosani in Liga 1.Chindia ramane pe 11 cu 15 puncte la activ. Pentru stelisti urmeaza inca o deplasare, la Hermannstadt, in prima etapa din returul sezonului regular, sambata viitoare.Min.92: Hora e egoist si trage din unghi mult in afara!Min.90: 3 minute de prelungire!Min.88: Tanase reia foarte putin alaturi de poarta dupa o pasa inspirata a lui Gnohere.Min.85: Galben vazut si de Pitian, care l-a lovit pe Gnohere in zona fetei.Min.84: Galben pentru Adi Popa, o tinere de tricou mai degraba comica.Min.81: Actiune frumoasa facuta de Adi Popa, care a sutat insa la final mult peste poarta.Min.77: Sut Vina de la distanta mult alaturi de poarta.Min.75: Liviu Mihai ii ia locul lui Vadim Rata, la Chindia.Min.71: Ultima schimbare la oaspeti, iese Cristea care schioapata, intra Soiledis.Min.69: Tanase e faultat destul de dur, Leca vede si el galbenul.Min.67: Sut slab dintr-o pozitie periculoasa a lui Florea, prinde Vlad sigur pe el.INFO: Circa 10.000 de oameni sunt la acest meci.Min.62: Tanase vede galben pentru o lovitura cu cotul aplicata unui rival.Min.60: Vine o schimbare si la gazde, iese Negut si intra Cherchez.Min.59: A doua schimbare la FCSB, iese Moutinho si intra Hora.Min.52: Planici si Florea iau galben pentru un conflict ilogic in fata careului stelist.Min.47: Mai incearca Moutinho un sut de la distanta, dar acum Aioani prinde.Min.46: Schimbare la pauza la Chindia, intra Neciu in locul lui Dinu, iar la FCSB va intra Adi Popa, in locul lui Morutan.Min.43: Chindia cere un penalti la un contact intre Planici si Negrut la marginea careului.Min.35: Stelistii au acum prim planul, au si posesia si tot insista pe mingi catre Gnohere.Min.29: Contact tare intre Aioani si Cristea, stelistii cer penalti, reluarile arata ca se impunea si de aceasta data. Maniera lui Coza de arbitraj enerveaza pe toata lumea.Min.27: Cretu si Dumitrascu vad galben pentru un conflict la mijlocul terenului.Min.24: Pantiru vede galben pentru proteste.INF0: Au fost aratate mai multe reluari cu faza lui Dumiter, dinantea marcarii golului, e fara indoiala hent!Min.22: Loveste total aiurea cu capul Gnohere o minge din plin careu.Min.21: Foarte nervosi par stelistii dupa primirea acestui gol.Min.12: Primul sut de la distanta al Chindiei e prins usor de Vlad, a fost pe centrul portii.Min.9: Ce racheta de la distanta a prins Vina! Sutul a scuturat plasa care sustine transversala, foarte buna intentia fostului jucator de la Viitorul Min.5: Inceput agresiv al ambelor formatii, meciul place, are ritm.Min.2: Reluare frumoasa a lui Gnohere de la marginea careului, executia a fost una fantezista, dar balonul nu s-a dus foarte departe.20.28: Avem imagini de la Ploiesti, sunt foarte multi fani ai Chindiei, e o atmosfera superba aici. Au intrat si jucatorii pe gazon.Cu trei victorii si doua remize, bucurestenii ocupa prima pozitie in clasamentul alcatuit pe baza rezultatelor consemnate in ultimele cinci runde. Chindia a marcat cel putin un gol in opt dintre ultimele noua etape din editia curenta.Partida se va juca pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, avand in vedere ca gazdele inca nu au stadionul omologat.Doar doua goluri au incasat bucurestenii in ultimele cinci runde. 39 % dintre golurile marcate in poarta ros-albastrilor au venit din faze fixe (7 goluri).Va fi un duel interesant pe bancile tehnice intre doi fosti jucatori de nationala Viorel Moldovan versus Bogdan Arges Vintila.Echipele de start:Rezerve: Popescu, Neciu, Dudea, L. Mihai, A. Burlacu, Cherchez, Benga.Antrenor: Viorel Moldovan.Rezerve: Balgradean, C. Manea, Soiledis, I. Hora, Tsoumou, A. Popa, A. Nita.Antrenor: Bogdan Vintila.Stadion: "Ilie Oana", Ploiesti.Arbitru: Ionut Coza.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.