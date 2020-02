Liga 1: Craiova invinge in marele derbi Viitorul lui Hagi, care inca tremura pentru locul sau de play-off

Ziare.

Chiar daca Viitorul a condus inca devreme in partida, dupa golul lui Gabi Iancu din minutul 18, Craiova a stiut cum sa intoarca rezultatul, dupa reusitele semnate de Nitu si Mihaila, doi tineri sub 20 de ani, in minutele 25 si 82.Gabi Iancu incepea perfect partida de la Ovidiu, cu un sut la coltul lung din coltul careului mare, fara sperante pentru italianul Pigcliacelli. Sapte minute mai tarziu, tanarul Louis Nitu a profitat de o respingere gresita a unui corner din partea dobrogenilor si a egalat rapid pe tabela.Lovitura de teatru avea sa fie semnata in ultimele 10 minute, cand un alt tanar de mare perspectiva, Valentin Mihaila, a reluat cu capul in plasa o centrare de pe flancul drept extrem de precisa a lui Cristi Barbut.O parte secunda echilibrata, cu destule ocazii de gol, dar in care baietii lui Gica Hagi au parut sterili in ofensiva, fara posibilitatea de a sparge lacatul defensivei lui Papura. E drept ca in minutul 44, Rivaldinho a ratat o ocazie monumentala, dupa ce a stat la limita offside-ului si a pacalit defensiva olteana. A ratat insa apoi incredibil cu poarta goala, iar imagini VIDEO puteti urmari aici Craiova urca pe locul 2 dupa aceasta victorie mare, la un punct peste FCSB , care va evolua luni acasa cu Clinceni, de la ora 20.Viitorul ramane pe 5, cu 38 de puncte si inca are mari emotii in ceea ce priveste locul sau de play-off, mai ales daca Botosani va castiga luni acasa cu Sibiul. Daca se va intampla acest lucru, moldavii vor depasi trupa din Dobrogea.Echipele de start:Rezerve: Buzbuchi, Dulca, Casap, P. Iacob, George Ganea, C. Matei, Vl. Achim.Antrenor: Gica Hagi.Rezerve: L. Popescu, Vatajelu, Balasa, Qaka, Baiaram, Barbut, Koljici.Antrenor: Corneliu Papura.Arbitru: Ovidiu Hategan