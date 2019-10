Liga 1: Craiova lui Piturca pierde doua puncte mari la Clinceni

Ziare.

A fost 0-0 intre gruparea lui Ilie Poenaru si cea a lui Victor Piturca , in etapa cu numarul 14 a Ligii 1, sezonul competitional 2019/2020, prima din returul sezonului regular.Este al treilea meci la rand fara victorie pentru Piturca si compania, dupa 1-1 cu Poli Iasi si 0-2 cu CFR Cluj . Clinceniul are o serie de doua remize consecutive, dupa 0-0 runda trecuta cu o alta favorita la titlu, Viitorul Balasa a avut o mare ocazie in minutul 9, cand a trimis cu capul dupa un corner direct in bara transversala. Apoi Roman a ratat din pozitie ideala in minutul 21, dupa ce Cicaldau i-a pregatit o minge foarte inteligent.Academica a ratat o sansa buna in minutul 67, cand si Vojtus si Robert Ion au fost bine blocati de apararea olteana.Cicaldau a incheiat ocaziile oltenilor cu un sut din lovitura libera, scos de Valceanu la coltul scurt.Craiova ramane pe 3 cu 24 de puncte, in timp ce Clinceniul ramane penultima din Romania, cu 11 puncte.Echipele de start:Arbitru: A. Antonie.