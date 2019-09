Liga 1: CSU Craiova - FCSB 0-0 ACUM LIVE

Ziare.

com

Min.42: Hora rateaza o ocazie imensa!! E singur din 10 metri, dupa o pasa superba a lui Coman, reia din voleu atat de slab insa..prinde usor Pigliacceli.Min.40: Sut fantezist de la circa 40 de metri al lui Coman, mingea se duce mult peste...Min.31: Sansa mare Cicaldau! Decarul din Banie reia gresit din cativa metri, aproape lufteaza, dupa o centrare buna din flancul stang al lui Ivanov.Min.28: Pentru proteste, Papura de pe banca vede si el galben. Se joaca parca din ce in ce mai putin fotbal..Min.23: Mihaila vede si el galben pentru un fault dur la Pintilii.Min.20: Galben vazut de Barbut, la poate prima atingere de balon, a fost un fault din spate la Coman.Min.19: Prima schimbare la Craiova, iese pustiul de 18 ani Nitu si intra Cristi Barbut.Min.17: Popa centreaza in careu, Cristea e cel care reia cu capul, dar mult alaturi. Gazonul e catastrofal, trebuie sa remarcam acest aspect, sar brazde mereu!Min.13: FCSB a contrabalansat putin partida, e un inceput fara indoiala echilibrat de meci.Min.8: Galben vazut de Florinel Coman pentru o simulare in careu.Min.5: Inceput bun al Craiovei, care tot insista spre poarta adversa, cei 11 jucatori ai oltenilor sunt impinsi de la spate si de cei peste 20.000 de fani prezenti la arena.21.00: Ion Velea va da lovitura de start a partidei..el este aplaudat la scena deschisa, a fost fundas in echipa care cucerea primul titlu de campioana in Banie.20.58: La megafon se aude "Oda Bucuriei".20.57: Avem si imagini de pe stadion, cele doua echipe au intrat pe teren, e o scenografie superba in tribune, apare si chipul imens al lui Ilie Balaci , de care, din pacate tocmai ne-am despartit..20.46: Deja e o atmosfera nebuna in Banie, capacitatea stadionului e arhiplina, toata lumea e pregatita de marele meci. Surprinde decizia lui Piturca de a debuta in Liga 1 un tanar varf de 18 ani pe nume Nitu, probabil pentru a masca regula celor 2 jucatori Under 21 care trebuie sa fie titulari.Echipele de start:Arbitru: Istvan Kovacs.Stadion: Ion Oblemenco , Craiova.Un meci sold out de multe zile, cu mari orgolii, ca de obicei intre craioveni si stelisti, un meci care prilejuieste intoarcerea lui Victor Piturca in fotbalul romanesc dupa 9 ani de absenta. El ocupa functia de manager principal in Banie si va cobori in premiera pe banca in acest meci cu fosta lui formatie.Craiova e pe val fiind pe 3 cu 16 puncte la activ, in timp ce FCSB ocupa abia locul 11, cu 7 lungimi. Dar ultimul meci a spart seria de 5 infrangeri la rand, a fost o victorie acasa cu Viitorul , scor 2-1.Partida se joaca la fix 37 de ani distanta de la marea victorie a Craiovei Maxima cu Fiorentina , scor 3-1, in prima mansa din primul tur al Cupei UEFA Cristi Manea si Harlem Gnohere nu sunt in lotul stelistilor, primul pentru ca inca nu a primit cartea verde din Cipru, iar al doilea pentru ca a depasit din nou greutatea corporala.Partida se televizeaza pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.