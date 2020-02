Liga 1: Cum arata clasamentele din play-off si play-out dupa injumatatirea punctelor

Ziare.

CFR Cluj ocupa primul loc in clasamentul din play-off, insa avansul clujenilor e de doar 3 puncte.In play-out, Academica Clinceni si FC Voluntari se afla in prezente pe pozitiile care duc in Liga a 2-a.1. CFR Cluj 26p2. Craiova 23p3. Botosani 23p4. FCSB 22p5. Gaz Metan 22p6. Astra 21p1. Viitorul 20p2. Dinamo 17p3. Sepsi 17p4. Chindia 13p5. Hermannstadt 13p6. Poli Iasi 11p7. Clinceni 11p8. Voluntari 10pLocul 1 din play-off se califica in Liga Campionilor, in timp ce locurile 2 si 3 se califica in Europa League.Locul 12 (locul 6 din play-out) merge la baraj cu locul 3 din Liga 2.Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) retrogradeaza.I.G.