Liga 1: Cuplul Budescu - Alibec aduce victoria Astrei in deplasarea de la Botosani

Un meci decis de cuplul fost stelist Budescu - Alibec, in acest prim meci pentru ambele echipe in returul sezonului regular.Budescu a marcat in minutul 51 din pasa lui Alibec in careul mic, iar in minutul 69, Denis Alibec a marcat din pasa lui Valentin Gheorghe un gol frumos.Reusita lui Askovski din minutul 83 pentru Botosani nu a mai putut schimba rezultatul final.Astra lui Bogdan Andone vine astfel pe locul 5 si o depaseste pe FCSB , avand 22 de puncte, unul mai mult decat fosta grupare a lui Andone.Botosani ramane pe 7, in afara locurilor de play-off, cu doar 19 puncte.In tur, rezultatul a fost egal intre cele doua formatii, 2-2.Echipele de start:; Rezerve: Hankic, Mendoza, Ebenhofer, Ongenda, Cimpanu, Ashkovski, Andronic.; Rezerve: Kitanov, Dandea, Tounkara, Stahl, Ajayi, Fl. Matei, Biceanu.Arbitru: S.Coltescu.