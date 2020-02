Liga 1: Dinamo - FCSB 2-1 ACUM LIVE

Ziare.

Min.76: Oaida vede logic galben pentru un fault asumat.Min.71: FCSB pare incapabila sa mai scoata ceva din acest meci. Dinamo domina copios..Min.67: Vede galben Man pentru un fault cinic la mijlocul terenului.Min.66: Iese Coman de pe teren, intra Gnohere la FCSB!Min.65: Sorescu putea inchide jocul, a ajuns singur cu Balgradean, l-a si driblat pe portar, sutul a fost respins de pe linia portii de Planici. Avem si o veste in legatura cu Perovici, jucatorul sarb este ok, constient, la spital.INFO: S-a reluat jocul!Min.64: Partida a fost intrerupta de arbitrul Fesnic, care nu a mai tolerat ca suporterii sa mai arunce cu torte, petarde sau diverse obiecte pe teren. S-a anuntat la statie de amplificare faptul ca partida se opreste 10 minute...Min.59: Lazar ia galben dupa doar 60 de secunde, pentru un fault dur la Coman.Min.58: Vali Lazar revine la Dinamo, intra in locul lui Moldoveanu.Min.55: Prime zece minute mai linstite in acest debut de mitan secund. Daniel Popa a reluat mai devreme peste poarta, dar nu au fost emotii pentru Balgradean.Min.52: Sorescu putea sa o aduca pe Dinamo in avantaj, copia loviturii libere a lui Sin, dar balonul a trecut putin peste bara.INFO: 27.668 de suporteri sunt prezenti la acest meci.INFO: Doua schimbari la FCSB, ies Morutan si Olaru, intra Oaida si Adi Popa.Min.45 plus 7: Sut Dennis Man de la marginea careului, balonul e deviat in corner.INFO: Lui Perovici i-a fost montat un guler cervical. Este lucid si constient jucatorul sarb, care este urcat in ambulanta si va parasi de urgenta stadionul. Va intra in locul sau Daniel Popa.INFO: Cristea primise galben inainte de a interveni cele doua Ambulante pe teren. Practic trebuia eliminat, dupa acest picior la nivelul capului administrat lui Perovici. Sa vedem daca Fesnic isi va schimba decizia!Min.43: Accidentare grava pe teren! Cristea l-a lovit in piept pe Perovici, care pare ca nu mai misca. Panica pe Arena Nationala in acest moment, ambele ambulante au intervenit de urgenta.Min.32: Si Planici vede un cartonas, fault destul de dur la Sorescu.Min.30: Fabbrini ia al doilea galben al partidei.Min.28: Olaru a cerut un penalti dupa un contact cu Fabbrini. Mai devreme, Dinamo a avut o lovitura libera, mingea era aproape de flancul drept, a respins acelasi Olaru cu capul.Min.26: Coman are o lovitura libera ce putea fi periculoasa, dar isi bate joc de faza, prinde iarasi usor Piscitelli, fost portar in lotul lui Milan.Min.24: Sut Sorescu mult peste poarta lui FCSB. Sunt ceva probleme cu ambele galerii, care arunca cu diverse obiecte in teren, fanii gazda l-au luat acum la tinta pe Coman, care a batut un corner mai mult de frica.Min.20: Primul galben il vede pe Mrzljak, pentru un fault fara minge la Balgradean. Mai devreme acelasi mijlocas croat sutase periculos la poarta fostului oltean, FCSB scapa cu fata curata.Min.18: Contact dur intre Cristea si Sin, Fesnic nu scoate cartonasul galben pentru fundasul stelist.Min.13: Primul sut pe poarta ii apartine lui FCSB. Sut slab insa de la distanta al lui Vali Cretu, prinde usor Piscitelli.Min.10: Au trecut zece minute fierbinti pe Arena Nationala, dar in continuare nu au aparut ocaziile de gol.Min.6: Contra buna a stelistilor, imbracati astazi in alb si bleu, dar centrarea lui Vali Cretu de pe flancul drept este blocata.Min.3: FCSB are deja primul corner, e batut de Morutan, iese Piscitelli si boxeaza din careul mic. Acelasi fost jucator de la Botosani recupereaza balonul, incearca un sut-centrare, mult alaturi.Min.1: Balgradean era sa faca o gafa uriasa, a degajat un balon in careul mic direct in Perovici, dar pana la urma oaspetii au avut noroc.19.58: Jucatorii celor doua formatii au intrat pe teren. Incep coregrafiile celor doua superbe galerii.19.45: Avem cateva cadre frumoase cu suporterii din tribune, peluza stelista e aproape plina, galeria lui Dinamo face spectacol, au fost si cateva bannere acide de o parte si de alta. Se aud din pacate si cateva petarde..19.30: Iata ce a declarat inainte de derbi antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Arges Vintila:"Consider ca suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Ii simt pe jucatori foarte motivati si incarcati pentru a obtine o victorie care este necesara pentru mental si pentru clasament. Intalnim o echipa de traditie, va fi un meci cu spectacol in tribuna si ne dorim ca si pe teren sa facem spectacol si sa castigam cele trei puncte. Ar insemna foarte mult o victorie cu Dinamo, ar fi un restart si sunt convins ca vom reusi sa castigam. Ar fi o continuare a urmaririi liderului CFR. Noi la fiecare meci ne dorim sa facem ceva diferit pentru a castiga, dar la aceasta partida cred ca jucatorii au capatat o mult mai mare incredere fata de cea din tur. Ei isi dau seama ca pot mult mai mult. Ovidiu Popescu este sanatos, dar nu pentru a juca in acest meci", a afirmat el.19.22: Mai jos va prezentam un videoclip realizat pe YouTube, un colaj cu cele mai frumoase goluri marcate in derbiurile Dinamo - FCSB:19.18: Inca de la ora 18 fanii stelisti au ajuns la meci si au asteptat deschiderea portilor stadionului Arena Nationala. In peluza oaspetilor mai sunt disponibile in acest moment mai putin de 500 de bilete din cele 8.200 primite ca galerie oaspete. Dinamovistii vor veni in numar mare si ei, peste 30.000 de tichete fiind vandute din partea ros-albilor.19.05: Avem echipele de start din derbi:Rezerve: Straton, Kilyen, Rauta, Lazar, D. Popa, Bani, Mihaiu.Antrenor: Dusan Uhrin.Rezerve: Vlad, Nedelcu, Gnohere, Momcilovic, Vina, Oaida, Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.Este un meci asteptat cu mare infrigurare de ambele tabere, care asteapta o prima victorie dupa ultimele 4 rezultate la rand de egalitate. FCSB va juca in play-off si in acest an si va spera la titlu cu o victorie in fata lui Dinamo, venind la 3 puncte in spatele liderului CFR Cluj Dinamo va evolua pentru a treia oara la rand in play-out, insa intr-un asemenea meci nimic nu mai conteaza, orice miza paleste si "El Clasico" de Romania este gata de start.Cele doua echipe se vor intalni pentru a 146-a oara in principala competitie interna, de 48 de ori s-au impus dinamovistii, de 43 de ori a castigat FCSB, iar 54 de jocuri s-au terminat la egalitate.Dinamovistii si stelistii se vor intalni pe Arena Nationala pentru a 23-a oara in toate competitiile, palmaresul precedentelor intalniri consemnand noua succese pentru ros-albastrii, noua rezultate de egalitate si patru victorii pentru "cainii rosii".Echipele probabile:Rezerve: Straton, Kilyen, Rauta, Lazar, D. Popa, A. Bani, Moldoveanu.Antrenor: Dusan Uhrin.Rezerve: Vlad, Morutan, Momcilovic, Ov. Popescu, Olaru, Ad. Popa.Antrenor: Bogdan Vintila. Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.Arbitru: Horatiu Fesnic.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.