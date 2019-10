Liga 1: Dinamo invinge Viitorul lui Hagi dupa un meci spectaculos

Ziare.

com

Golurile gazdelor au fost aduse de Perovici, Sorescu si Filip, in timp ce pentru gruparea lui Hagi au redus din handicap Gabi Iancu si Boboc.Dinamo a dominat clar prima ora de joc de pe "Stefan cel Mare", in fata unei echipe Viitorul care a parut orice numai nu trupa care o domina pe CFR Cluj acum cateva etape si care ajunsese intre timp total pe merit pe locul 2 in clasamentul Ligii 1.Sorescu a fost eroul primului mitan cu gol si pasa de gol. Gazdele au marcat primele doua goluri intr-un interval de un singur minut. Atacantul Slavko Perovici, revenit dupa multa vreme in primul 11 al "cainilor", a marcat primul gol in minutul 29, urmat la 60 de secunde de Sorescu, care a marcat inteligent cu un balon peste Cabuz din plin careu, dupa pasa lui Nistor.Dezastrul pentru Hagi si ai lui a venit in minutul 61, cand Filip a marcat un gol splendid de la circa 25-30 de metri, sut de la distanta fara sperante pentru dobrogeni.Oaspetii au avut totusi spre final o rabufnire de orgoliu, marcand doua goluri unul dupa altul, oarecum asa cum s-a intamplat si in prima parte la cele doua goluri ale dinamovistilor.Iancu si Boboc au punctat in minutele 76 si 79 si au aprins un final de meci ce parea ca nu va pune probleme elevilor lui Uhrin.Egalarea nu a putut veni, asa ca Dinamo vine pe 7 in clasamentul Ligii, cu 20 de puncte, unul mai putin ca rivala FCSB , de pe 6. Viitorul ramane pe 2, iar singura care poate profita este CFR, care joaca luni la Poli Iasi , intr-o etapa cu un Viitorul care pierde si cu o Craiova care face un egal alb la Clinceni.Echipele de start:Arbitru: Radu Petrescu.