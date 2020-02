Liga 1: Dinamo isi ia adio de la play-off dupa o infrangere la Voluntari

Ziare.

Scorul a fost 2-1 pentru gazde, care au fost insa condusi multa vreme pe tabela, pana in minutul 76. Deian Sorescu a deschis scorul in minutul 38, poate contrar cursului jocului.Fostul timisoarean a marcat un gol simplu din cativa metri, dupa o balba in apararea ilfoveana, la capatul careia Perovici a prins balonul si i-a pasat lui Sorescu.In partea secunda, totul s-a intors dupa ce fundasul slovac Skovajsa a luat doua cartonase galbene in doar cateva minute, 65 si 73. Avand superioritate numerica, Voluntari a putut intoarce destul de usor scorul.Trei minute mai tarziu, Catalin Tira a marcat pentru 1-1. Fostul jucator rapidist a primit o centrare in plin careu de la Capatana, a ridiculizat un fundas central advers si a sutat fara sperante la coltul lung pentru portarul italian Piscitelli.Dar ilfovenii nu s-au oprit aici. Acelasi Tira in minutul 81 a facut o cursa superba de 30-40 de metri, i-a pasat in dreapta in careu lui Tudorie, care din prima a reluat in plasa laterala, pentru un sec 2-1.Este a treia victorie din sezon pentru Voluntari, care mai invinsese doar FCSB si Clinceni, iar acum ajunge la 14 puncte, fiind tot pe ultimul loc, la 6 puncte de locul 13 ocupat de Academica.Dinamo ramane pe 9 in Liga 1 , cu 31 de puncte, la 6 distanta de ultimul loc de play-off, ocupat acum de Gaz Metan Medias, cu doar doua etape pana la finalul sezonului regular. Acum, Dinamo trebuie sa spere ca Mediasul nu mai face niciun punct pana la final, iar "cainii" sa invinga tot, inclusiv in meciul direct pe Gaz, meci care are loc pe 22 februarie. In tur, scorul a fost 2-0 pentru bucuresteni.In plus, ei trebuie sa spere ca si alte formatii aflate in "buza" play-off-ului nu vor mai face puncte pe acest final de sezon. E vorba de FC Botosani, care are 36 de puncte, dar si de Sepsi, cu 32 de lungimi.Daca Dinamo nu prinde nici acum play-off-ul, ar fi pentru a treia oara consecutiv cand acest lucru se intampla in istoria trupei in alb si rosu.Echipele de start:Rezerve: Vlad, Rimniceanu, Belu, Bortoneanu, Sanoh, Tira, Tudorie.Antrenor: Mihai Teja Antrenor: Straton, Puljic, Kilyen, I. Filip, Moldoveanu, Popa.Antrenor: Dusan Uhrin.Arbitru: Adrian Cojocaru.