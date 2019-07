Liga 1: Dinamo - Universitatea Craiova LIVE

Ziare.

com

20.35: Gazonul de pe Arena Nationala arata horror, dupa ultimele evenimente petrecute acolo, din pacate niciunul legat de fotbal, e vorba de concertul lui Ed Sheeran, dar si de primirea Simonei Halep care si-a prezentat trofeul de la Wimbledon in fata a peste 30.000 de fani. Sunt petice mari si multe, lipsite total de orice fir de iarba!Echipele de start:Rezerve: C. Straton - R. Grigore, Bejan, De Moura, Sorescu, I. Filip, Moldoveanu.Antrenor: Eugen Neagoe.Rezerve: I. Popescu - Hreniuc, Vladoiu, V. Constantin, Vatajelu, Briceag, Fortes.Antrenor: Corneliu Papura.Dinamo si Craiova se intalnesc pe Arena Nationala intr-un derbi de traditie al fotbalului romanesc, care va suscita sa speram interesul a foarte multi fani care vor veni pe cel mai mare stadion de fotbal al Romaniei.Gazdele de duminica au inceput catastrofal acest sezon, 0-5 cu Viitorul in prima runda, un meci cu grave incidente produse de suporteri , care au vrut sa patrunda pe teren sa le ceara socoteala jucatorilor, fani care l-au atacat in continuu pe antrenorul Neagoe, dar si pe, mai ales, pe patronul Ionut Negoita.Craiova a inceput bine acest sezon sub comanda lui Papura, avand 3 victorii la rand cu acelasi scor, 3-2, in cele doua meciuri cu Sabail din primul tur preliminar Europa League si in prima etapa din L1 cu Academica Clinceni.Echipele probabile:Arbitru: Istvan Kovacs.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport TV si LookTV.