Liga 1: Egal de slaba factura intre Poli Iasi si Hermannstadt

Ziare.

com

Un meci dominat de echilibru la Botosani, acolo unde a avut loc aceasta partida, avand in vedere ca la Iasi gazonul este schimbat si cei de la Politehnica si-au mutat stadionul "de acasa" pentru urmatoarele doua etape.In minutul 43 a avut loc prima ocazie, cand sutul lui Balan, din unghi, a fost blocat de unul dintre aparatorii celor de la Hermannstadt.Cea mai mare sansa a gazdelor a venit in minutul 48, cand sutul lui Devesa a trecut la o palma de bara portii sibiene..Un egal meritat intre cele doua grupari, iar Poli Iasi-ul antrenat de Teja urca pe 3 in clasament, cu 16 puncte, la egalitate cu Craiova, care va evolua duminica in derbiul cu FCSB Sibiul este pe 10 in Liga 1, cu 10 puncte la activ, avand pana acum 3 victorii si 5 infrangeri.Echipele de start:Arbitru: G. Gaman.