Liga 1: Egal intre Chindia si Sepsi pe o ploaie torentiala

Golurile au fost marcate de Diallo pentru gazde, minutul 27, respectiv Fulop, in minutul 47.A fost o partida cu reprize diametral opuse, in care Chindia a dominat prima parte si a si inscris pe merit prin Diallo, lovitura de cap bine tintita la coltul lung, dupa centrarea inspirata a lui Serban de pe flancul drept.Egalarea a venit la doua minute dupa pauza, cand sutul frumos al lui Fulop, dupa pasa lui Carnat, s-a dus perfect in plasa, profitand si de o deviere a unui fundas rival.Nu s-a mai intamplat mare lucru pana la final, intr-un meci disputat si pe o ploaie torentiala, dar si pe un stadion gol, fara spectatori, dupa ultimele masuri luate de Guvern.Sepsi este pe locul 8 cu 19 puncte, iar Chindia este penultima din Romania, cu 14 puncte, la egalitate cu Clinceni.Echipele de start:Rezerve: Popescu, Benga, Florea, Dangubic, Dumitrascu, Novac, Atanase.Antrenor: Viorel Moldovan Rezerve: Achahbar, Celea, Fejer, L.Fulop, Gal-Andrezly, Karanovic, Stefanescu.Antrenor: Leo Grozavu.Arbitru: A. Popescu.