Liga 1: FC Botosani castiga in prelungiri la Chindia

Singurul gol al partidei a fost reusit de Dugandzici, in minutul 91. Jucatorul croat a reusit un gol de mare efect, printr-un lob de senzatie peste portarul Moldovan, dupa o lansare precisa din propria jumatate.Acelasi Dugandzici mai marcase un gol si in minutul 76, dar acesta a fost invalidat dupa o decizie cel putin ciudata a tusierului lui Horatiu Fesnic, care a considerat offside o faza extrem de banala.E o victorie mai mult decat utila pentru botosanenii lui Croitoru, aflati in lupta pentru play-off. Acestia au urcat acum pe locul 5, cu 36 de puncte, la egalitate cu Gaz Metan Medias.Chindia ramane pe 12 cu 21 de puncte, avand mari emotii pentru ramanerea in prima liga.Echipele de start:Rezerve: Popescu, Dinu, Negrea, Mihai, Negut, Burlacu, Berisha.Antrenor: Viorel Moldovan Rezerve: Pap, Patache, Mendoza, Seroni, Cimpanu, Florescu, Chalkiadakis.Antrenor: Marius Croitoru.Arbitru: Horatiu Fesnic.