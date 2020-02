Liga 1: FC Botosani castiga la Sepsi si e cu un pas in play-off

Ziare.

Singurul gol a fost marcat de Dugandzici in minutul 59, prin Dugandzici. Atacantul croat a preluat cu pieptul in plin careu o centrare de pe flancul stang si l-a pacalit apoi pe portarul advers cu un sut pe sub acesta.O victorie vitala pentru oaspeti, care urca pe 4 in Liga 1 si sunt cu un pas in play-off, avand 42 de puncte si doar un singur meci de disputat. Moldavii depind doar de ei pentru a juca in acest sezon in top 6.In ultima etapa, trupa lui Marius Croitoru va evolua acasa cu cei de la Poli Iasi Sepsi este pe locul 8 si in acest sezon va evolua in play-out, dupa ce stagiunea trecuta a prins in extremis play-off-ul.Echipele de start:Rezerve: Fejer, Celea, Velev, Karanovic, L. Fulop, Carnat, Dumiter.Rezerve: Pap, Patache, Holzmann, Florescu, Keyta, Ashkovski, Cascini.Arbitru: Istvan Kovacs.