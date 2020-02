Liga 1: FC Botosani - FCSB 2-2 ACUM LIVE

Ziare.

Min.70: Meciul s-a mai linistit un pic, Botosani o lasa pe FCSB sa atace, insa fara succes.Min.67: Tanase a avut o sansa buna cu o lansare a lui Coman care l-a gasit singur in plin careu cu Hankici, pana la urma austriacul a prins mingea.Min.58: Buna ocazie ratata de Coman, sut din lovitura libera directa scos de la coltul scurt de Hankici. Apoi Olaru vede galben pentru un fault la mijlocul terenului.Min.54: A doua schimbare la gazde, iese Dugandzici, accidentat la inghinali, intra Holzmann.Min.50: Inceput bun pentru Botosani, care pune presiune mare la poarta oaspete, momentan insa fara ocazii de gol.INFO: Schimbare la Botosani, intra Florescu in locul lui Carlone. La FCSB intra Oaida in locul lui Petre.Min.37: Si mai vedem un galben azi, Chindris il obtine, ambii fundasi centrali de la Botosani sunt avertizati.Min.33: Askovski are o reluare buna de la marginea careului, Balgradean balbaie balonul, dar pana la urma il prinde in doi timpi.Min.31: Keita are o mare viteza si trece de Cretu foarte lejer pe flancul stanga, scapa singur cu Balgradean dar suteaza alaturi.Min.29: Seroni ia galben dupa o lovitura in zona fetei aplicata lui Adi Petre.Min.24: Fault dur Papa si primeste galben acesta pentru o intrare la Olaru. Imediat primeste si Tanase un galben. E un meci cu nervi, e clar acest lucru.Min.22: Botosaniul marcheaza prin Keita, dupa o lovitura libera in care ei s-au grabit sa repuna mingea in joc. Interesant este ca Hategan nu aratase fluierul..e o faza discutabila!Min.20: Centrare buna din lovitura libera Olaru, dar lovitura de cap a lui Miron e slaba si prinde usor Hankici.Min.18: Un inceput foarte frumos de meci, partida place ochiului, fanii sunt incantati. Si FCSB are o galerie importanta ca echipa oaspete.Min.9: Adi Petre cade in careu si cere un penalti, Hategan ii putea da si un galben pentru simulare lejer.Min.4: Stelistii incep acest meci cu multi nervi, facand multe faulturi. Pantiru vede un galben pentru un fault dur la Harut.20.30: Un pompier, pe numele sau Iulian Rotariu, a dat drumul la aceasta partida. El strange bani pentru o asociatie care se ocupa de ingrijirea copiilor bolnavi.20.28: E o atmosfera frumoasa la Botosani, arena e aproape plina, ne asteptam la un meci.Echipele de start:Rezerve: Pap, Patache, Holzmann, Cascini, Ed. Florescu, Ebenhofer, Cimpanu.Antrenor: Marius Croitoru.Rezerve: A. Vlad, L. Filip, Morutan, Momcilovic, I. Vina, Oaida, A. Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.FCSB joaca in prima etapa din play-off si cauta cu disperare a doua victorie din acest an calendaristic, prima venind mai demult, in restanta cu FC Voluntari, scor 2-1. Stelistii au per total cinci puncte adunate in primele 5 meciuri din noul an si partida cu Botosani pare vitala pentru mentinerea sanselor la titlu.Cele doua formatii sunt vecine de clasament, Botosani avand un punct peste FCSB, fiind pe 3 cu 23 de puncte. FCSB e la 4 puncte de lidera CFR Cluj , care luni va da piept acasa cu Astra.Va fi cea de-a treia infruntare dintre FC Botosani si FCSB, in acest sezon, dupa ce in sezonul regulat cele doua echipe si-au impartit victoriile. A fost 2-0 pentru FC Botosani, la Pitesti, in turul sezonului regulat, pentru ca FCSB sa se impuna in Moldova, in retur, cu acelasi scor.Echipe probabile:Rezerve: 1. Ed. Pap, 14. Carlone, 19. Patache, 27. Ed. Florescu, 66. Chalkiadakis, 87. Mendoza, 90. Holzmann.Antrenor: Marius Croitoru.Rezerve: 99. A. Vlad, 8. L. Filip, 9. Gnohere, 11. Morutan, 20. Vana, 27. Olaru, 88. Ad. Popa.Antrenor: Bogdan Vintila.Arbitru: Ovidiu Hategan Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.