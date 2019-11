Liga 1: FC Botosani o intoarce pe Voluntari desi a fost condusa la pauza

Ziare.

com

Ilfovenii au condus cu 1-0 la pauza, dar au fost intorsi de catre oaspeti in ultimele 25 de minute. Ion Gheorghe a deschis scorul in minutul 10, iar Botosaniul a marcat prin cei doi fundasi centrali, Miron si Chindris. Ambele goluri au venit din centrari de mare efect ale lui Mihai Roman, fostul jucator de la FCSB , imprumutat acum la moldavi.O noua mare dezamagire pentru Bergodi si compania, ultima clasata in Liga 1, cu doar 7 puncte, cu 5 meciuri la rand fara victorie.Botosani urca pe 5 dupa aceasta victorie, cu 22 de puncte, la egalitate cu Astra Giurgiu . Este a treia victorie din ultimele 5 jocuri pentru moldoveni.Echipele de start:Arbitru: A.Florin.