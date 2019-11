Liga 1: FCSB - Astra 1-1 ACUM LIVE

Ziare.

Min.27: Budescu ii pune mingea pe tava lui Alibec, care scapa singur cu Balgradean, acesta are insa o mare parada si scoate in corner. Apoi Radut reia cu capul peste poarta, ce meci avem pe Arena Nationala!Min.23: Preluare spectaculoasa a lui Gnohere, sutul sau din voleu se duce foarte putin alaturi de poarta...e in mare forma atacantul francez.Min.14: Balgradean prinde cu siguranta un sut de la distanta, Astra e echipa care preseaza!Min.11: Radut vede un galben din partea Astrei dupa un fault dur.Min.9: Centrare buna a lui Man de pe partea dreapta, intrase deja in careu aradeanul, Oaida reia periculos dar putin peste poarta!Min.6: Prima schimbare la Astra, iese Serban, jucator sub 21 de ani si intra V.Gheorghe.Min.5: Sut din lovitura libera executata de Coman, mingea se duce usor alaturi de poarta.Min.2: Grahovac...ocazie uriasa!! Reia in plin portar din un-doi metri, Pantiru intai si apoi Balgradean s-au opus unui gol ca si facut..dupa un corner batut de Budescu de pe flancul stang.INFO: Nu sunt deloc foarte multi fani pe Arena Nationala, e drept ca este si foarte frig in Bucuresti..Echipele de start:FCSB vrea sa continuie forma foarte buna de moment, avand acum 11 meciuri la rand fara infrangere si dorind sa aiba parte de al 12-lea pe Arena Nationala, intr-un meci fata in fata cu fostele sale vedete Alibec si Budescu, dar si cu fostul antrenor Bogdan Andone.In meciurile directe de pana acum, cei doi, Budescu si Alibec, au marcat contra FCSB-ului de 6 ori.Apropo de Budescu, el este dorit din nou de patronul FCSB Gigi Becali , iar patronul Ioan Niculae a anuntat ca el poate pleca pe 300.000 de euro, ceea ce inseamna ca el poate fi adus inca din aceasta iarna la ros-albastri.In meciul trecut, in tur, Astra a invins la Giurgiu cu 2-1.Astra e clasata pe 3 cu 28 de puncte, in timp ce stelistii sunt pe 5, cu doar un punct mai putin.Echipe probabile:Stadion: Arena Nationala.Arbitru: Marius Avram (Bucuresti).Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.