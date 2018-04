Liga 1: Al patrulea rezultat de 1-1 intre FCSB si CFR Cluj. Soarta titlului se amana dupa un meci dramatic

Ziare.

Golurile au fost marcate de Planici pe final de meci, in minutul 91, respectiv Djokovici pentru clujeni, in minutul 75.Prima parte a fost una in care s-a jucat prea putin fotbal, unul extrem de fragmentat, cu foarte multe faulturi si prea putine realizari in ofensiva, prea putine faze de gol. De altfel, in primele 20 de minute, au fost peste 15 faulturi comise de jucatorii celor doua formatii.Portarii celor doua echipe au fost, trebuie sa remarcam, prea putin fortati de atacantii adversi. Man a avut un sut care a pleznit plasa laterala a lui Arlauskis, dupa o pasa cu calcaiul fenomenala venita de la Budescu, un jucator care s-a vazut insa prea putin in aceste prime 45 de minute.Nervii au adus si cate un cartonas galben pentru fiecare tabara, Pintilii si Vinicius fiind cei avertizati de arbitrul Istvan Kovacs, care nu a avut mari probleme de semnalat in primul mitan, conducand cu multa strictete acest mare derbi Un 0-0 care teoretic era asteptat de foarte multa lume la pauza, un meci intre doi antrenori care nu au dorit sa riste nimic, s-au aparat cu multa ardoare si au aglomerat foarte mult jocul la mijlocul terenului.La pauza, niciun antrenor nu a facut vreo schimbare, dar pana la urma tot Dica a fost cel care a mutat primul, ca la sah, a fost schimbat Gnohere cu Alibec, o schimbare post pe post, logica daca ne gandim ca francezul nu a avut vreo realizare in ofensiva.Acelasi Dica a surprins pe toata lumea in minutul 68, cand l-a inlocuit pe cel mai bun jucator de la FCSB, Constantin Budescu , in locul sau intrand pe teren Felipe Teixeira.CFR Cluj a dat lovitura totusi pe Arena Nationala la primul sau sut pe poarta, in minutul 75, cand croatul Djokovici a sutat perfect la coltul lung de la circa 20 de metri, fara sperante pentru Balgradean.Stelistii au parut multe minute in sir buimaciti total dupa acest gol primit, iar totul parea ca se va incheia cu o mare victorie pentru CFR Cluj, care devenea clar favorita la titlu cu aceasta victorie.Zeul fotbalului a decis din nou insa ca FCSB sa egaleze in prelungiri dupa ce a fost condusa de CFR, asa cum s-a intamplat si in turul din play-off. Atunci, Gnohere egala din pasa lui Planici, acum sarbul a marcat cu un sut simplu din cativa metri, dupa o pasa excelenta venita de la Denis Alibec de pe partea stanga.Asadar al patrulea 1-1 intre cele doua grupari, doua in sezonul regulat si doua in play-off, ambele rezultate din play-off fiind decise de goluri venite in prelungiri.Raman doua puncte intre FCSB si CFR, stelistii avand doua deplasari la rand acum, cu Iasi si Craiova, urmand sa incheie campionatul acasa cu Astra Giurgiu . Etapa viitoare, CFR merge si ea la Craiova, o echipa care se poate transforma intr-o grupare care va arbitra lupta la titlu.Min.93: Ultima schimbare la CFR, iese Deac si intra Costache.Min.92: Galben Planici pentru ca si-a dat tricoul jos dupa golul marcat.INFO: S-au acordat 6 minute de prelungire!Min.89: Galben Manea pentru trageri de timp.Min.84: Muresan intra in locul lui Hoban, a doua schimbare la CFR.Min.82: Ultima schimbare la stelisti, iese Filip si intra Coman.Min.80: Hent in careu facut de Man, lovitura libera avuta de CFR. Stelistii par buimaciti..Min.72: Prima schimbare la CFR, iese Tucudean si intra Mailat.Min.69: Galben pentru Benzar si Omrani, Kovacs aplaneaza simplu conflictele.Min.67: A doua schimbare la FCSB, iese Budescu si intra Teixeira, mare surpriza facuta de Dica.Min.66: Gol marcat de Omrani, dar a fost offside clar, proteste masive de pe banca lui CFR.Min.64: Lovitura de cap dupa un corner a lui Gaman, mingea sterge plasa transversalei lui Arlauskis, mari emotii pentru ceferisti.Min.61: Sut doar in zid Budescu, apoi reia Pintilii prea slab insa si prinde Arlauskis.Min.60: Va bate evident Budescu, e o lovitura care seamana cu un penalti pentru FCSB.Min.57: Prima schimbare la FCSB, iese Gnohere si intra Alibec.Min.56: Djokovici reia cu capul extrem de periculos, dar se fluierase offside.Min.54: Corner batut de Deac de pe partea stanga, reia Tucudean la coltul stang, cu umarul, mingea cade pe plasa.Min.51: Inceput parca mai bun al clujenilor, sunt mai ofensivi, mai dornici de a marca.Min.47: Centreaza Budescu din lovitura libera, Arlauskis boxeaza la timp fix din capul lui Gnohere.Min.39: Budescu incearca un lob de mare finete la poarta lui Arlauskis, prinde usor fostul stelist.Min.38: Emotii mari la poarta lui Balgradean, la o lovitura de colt, fara rezultat insa.Min.34: Pintilii vede galben pentru o contra mai dura la Deac.Min.30: Pintilii incearca un sut sec de la distanta, mingea se loveste de Hoban, dar Kovacs nu acorda corner.Min.28: Budescu cade in careu, nu exista circumstante de penalti aici.Min.23: Calcai fabulos Budescu la marginea careului, Man are o pozitie excelenta, dar sutul sau mangaie doar plasa laterala.INFO: Peste 15 faulturi in aceste prime 20 de minute!Min.20: Lovitura libera de pe flancul stang ce putea fi periculoasa, batuta de Budescu, respinge Tucudean!Min.18: Planici are o interventie salutara ca ultim aparator in fata lui Tucudean, acesta putea scapa singur cu Balgradean.Min.14: Continua nervii intre cele doua tabere, Vinicius ia galben dupa un fault la Pintilii.Min.11: Sut de la distanta Filip, dupa o lovitura libera batuta de Budescu, Gnohere l-a deranjat pe colegul sau de la mijlocul terenului, balonul s-a dus peste poarta.Min.9: Inceput foarte nervos de meci, sunt foarte multe intreruperi, arbitrul Kovacs a fluierat multe faulturi.Min.5: Are si Camora un sut de la marginea careului, defectuos si acesta. Ramane 0-0, Dan Petrescu e deja nemultumit de arbitraj.Min.2: Florin Tanase are prima ocazie din meci, sut de la distanta insa destul de slab, mult alaturi.20.45: Un moment foarte frumos din punct de vedere scenografic, facut de galeria stelistilor. Mesajul acesteia este: "Istoria continua cu noi!".20.44: Jucatorii intra chiar acum pe gazon.20.38: Avem imagini in direct de pe Arena Nationala, sunt peste 25.000 de fani la Bucuresti, este o atmosfera frumoasa.20.36: Crainicul arenei a anuntat componentele celor doua echipe, ne pregatim de meci, in foarte scurt timp cei 22 de jucatori vor intra pe teren.20.06: Gigi Becali a ajuns la stadion si a oferit o scurta declaratie: "Cand esti la Steaua , simti intotdeauna victoria. Asta spune statistica. E un meci in care se poate intampla orice, toti jucatorii isi vor da viata pe teren. Dica a ales jucatori cu experienta, nu si-a permis sa riste nimic. Imi pun sperante in toata echipa, cu un plus pentru Budescu. El poate face diferenta astazi!", puncta latifundiarul din Pipera.19.58: Vremea este una excelenta pentru fotbal, ne pregatim de o inclestare de pomina la Bucuresti, intre cele mai bune formatii din Liga 1. Jucatorii deja au facut inspectia gazonului, asa cum se procedeaza in mod oficial.19.55: MM Stoica anuntase la pranz ca sunt vandute peste 23.000 de bilete la acest meci, iar intre timp a fost deschis suporterilor si inelul 3 de pe Arena Nationala.19.53: Avem echipele de start la marele derbi:Rezerve: A. Vlad, Nedelcu, Alibec, Jr. Morais, Fl. Coman, Ov. Poepscu, Teixeira.Antrenor: Nicolae Dica Rezerve: Vatca, A. Muresan, S. Luchin, M. Bordeianu, Al. Ionita, Costache, Mailat.Antrenor: Dan Petrescu.Este fara indoiala cel mai asteptat meci de fotbal din acest sezon de Liga 1, meci care poate da raspunsul la intrebarea cine va deveni campioana Romaniei in acest sezon. FCSB are exact doua puncte avans fata de clujeni, iar toate cele 3 intalniri directe de pana acum s-au incheiat cu acelasi scor, 1-1, doua in sezonul regular si una in play-off.Un subiect interesant vis-a-vis de acest meci a fost arbitrajul, gazdele cerand in multe randuri arbitri straini. Pana la urma, lovindu-se de refuzul clujenilor, CCA a luat decizia de a trimite la Bucuresti ca arbitru central pe Istvan Kovacs.Se anunta si o mare de suporteri care vor umple Arena Nationala, fanii in rosu si albastru dorind sa fie aproape de echipa lor favorita, intr-un meci care poate decide titlul, un titlu care este asteptat de stelisti din 2015.Echipele probabile:Antrenor: Nicolae Dica.Antrenor: Dan Petrescu.Arbitru: Istvan Kovacs.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.