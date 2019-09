Liga 1: FCSB si CFR Cluj, remiza alba cu multi nervi, dupa un nou episod cu acelasi deznodamant

Ziare.

Partida dintre FCSB si CFR Cluj ne-a amintit de acele celebre egaluri consecutive fara pic de spectaculozitate si nerv din anii trecuti, in care parca niciuna dintre echipe nu dorea victoria, iar la ultimul CFR - FCSB chiar, scor 0-0, nu am avut niciun sut pe poarta.De altfel, in primul mitan, primul eveniment de acest gen a avut loc in prelungiri, cand sutul din lovitura libera periculoasa a lui Deac a fost boxat in lateral de Balgradean.In rest, putine spre deloc ocazii..sau sanse de gol, chiar daca FCSB a avut o prima parte mai buna, au fost mai activi in ofensiva baietii lui Vintila, dar fara folos pe tabela.Amintim accidentarea din minutul 40 a capitanului Pintilii, care a fost inlocuit cu Florin Tanase.Partea secunda a inceput mai alert, echipele incercau parca sa joace mai in viteza, sa lege pasele mai usor, iar sansele de gol nu au intarziat sa apara. Mai intai trebuie sa remarcam intrarea pe teren a lui Gnohere, care i-a luat locul lui Adi Popa.CFR a fost echipa care a dominat ostilitatile in acest act, a fost mai prezenta in atac, a avut sanse de a marca, a profitat si de o scadere fizica a echipei lui Vintila, care parea vlaguita inca din minutul 60, plus fara idei din minutul...poate 50.In minutul 67, Deac a reluat puternic la coltul scurt, dar Balgradean a respins atent in fata, iar Bordeianu zece minute mai tarziu a avut un sut care i-a dat reale emotii fostului portar de la Dinamo Cu un minut inainte de final, CFR putea da lovitura prin Culio, dar acesta in loc sa reia din prima din 5 metri, a preferat sa preia si a scapat balonul in aut. FCSB a avut in prelungiri apoi sansa de a marca de 2 ori, Coman intai cu un sut putin peste bara si mai apoi Cristea cu capul in transversala au semnat ocaziile uriase ale stelistilor.S-a terminat iarasi egal intre cele doua, iarasi 0-0, raman 10 puncte, CFR e lidera cu 21, iar FCSB urca pe 9 cu 11 lungimi, la 4 distanta de play-off.Min.93: Galben si pentru Bordeianu, teoretic asteptam finalul de meci.Min.92: Coman putea da lovitura, sut sub bara se vroia dupa pasa lui Tanase, dar mingea se duce peste!!INFO: 3 minute de prelungire!Min.90: Pantiru vede galben si CFR are o lovitura libera.Min.89: Centrare buna Deac de pe flancul drept, Culio putea relua decisiv in poarta, dar a preferat sa faca preluare si mingea iese in aut..Min.85: Iese Omrani de pe teren, ii ia locul Rondon.Min.80: Sut de la distanta Bordeianu, nu nimereste poarta nici acesta.Min.74: Iese Tsoumou si intra Ionut Vina, ultima schimbare la gazde.Min.70: Pascanu debuteaza in Liga 1 , intra in locul lui Costache la CFR, accidentat.Min.67: Deac reia puternic la coltul scurt, din plin careu, Balgradean respinge in fata.Min.65: Prima schimbare la oaspeti, iese Itu si intra Bordeianu.Min.64: Prima ocazie pentru FCSB in acest mitan secund, Coman reia din scurt dupa un corner, dar mult aiurea.Min.59: Tsoumou ia galben dupa un fault urat la Omrani.Min.54: Stelistii cer pentru a doua oara penalti, de data aceasta la un contact al lui Gnohere.Min.52: Inceput mai alert de joc, ambele parca joaca mai in viteza, dar in continuare nu apar ocaziile.Min.46: Intra la pauza Gnohere in locul lui Adi Popa.Min.45: Reluare buna a lui Deac, dar boxeaza cu siguranta Balgradean, e practic primul sut pe poarta al partidei!Min.45: Intra Tanase in locul lui Pintilii. Iar acum Cristea vede primul galben si CFR are o lovitura libera foarte periculoasa.Min.44: Sut Hoban din plin careu dupa un corner, scoate Planici cu capul de pe linia portii, cea mai mare ocazie a reprizei!Min.41: Culmea, si Balgradean are probleme de ordin muscular..a cazut in fata careului stelist si a chemat echipa medicala!Min.40: Pintilii face semne ca nu mai poate..e clar ca va fi schimbat.Min.33: Popescu are o actiune impetuoasa in careul advers, dar centreaza prost la final si mingea se duce in aut.Min.29: A fost o faza suspecta de penalti in careul clujean, Arlauskis la un corner l-a lovit cu pumnul in fata pe Planici..dar nimic nu s-a acordat, Hategan nici macar nu a clipit.Min.26: Omrani scapa pe un culoar favorabil spre poarta stelista, dar sutul sau dezamageste, e alaturi de poarta!Min.23: Sut puternic al lui Pintilii de la distanta, un jucator clujean s-a aruncat ca la hochei si a respins in extremis!Min.21: Coman incearca o reluare de la circa 20 de metri, destul de rau..mult alaturi, desi Florinel a cerut un corner.INFO: E un prim sfert de ora in care FCSB s-a dovedit a fi echipa mai activa in ofensiva.Min.11: Sut Florinel Coman din lovitura libera directa, prinde foarte usor Arlauskis.Min.6: Centrare buna la marginea careului a lui Oaida, dar iese Arlauskis si prinde.Min.3: Prim corner CFR Cluj, Boli s-a inaltat periculos dar pana la urma nu a reusit sa reia spre poarta. Primele emotii totusi pentru Balgradean.INFO: Dan Petrescu , suspendat fiind inca, nu a venit nici macar la meci!20.28: Avem imagini de pe Arena Nationala, are loc tragerea la sorti oficiata de Hategan. E o atmosfera placuta pe stadionul de pe Maior Coravu, sunt cam 10.000 de oameni la meci.19.46: Iata mai jos o analiza a jocurilor directe ale lui Dan Petrescu, ca antrenor, impotriva celor de la FCSB. Pe banca lui CFR Cluj, fostul fundas dreapta al nationalei nu a invins niciodata echipa stelista:Echipele de start:Rezerve: Niga, Cr. Manea, Gnohere, Fl. Tanase, Morutan, Vina, Chorbadzhiyski.Antrenor: Bogdan Vintila.Rezerve: Fernandez, Susic, Pascanu, Bordeianu, L. Aurelio, Golofca, Rondon.Antrenor: Dan Petrescu.E un meci derbi ca de obicei in ultimii ani, intre echipele care si-au disputat campionatul in Liga 1, cel putin in ultimele doua sezoane pana in ultima etapa.CFR Cluj vine dupa o victorie entuziasmanta acasa cu Lazio Roma , scor 2-1 in grupele Europa League, in timp ce stelistii au doua victorii la rand cu Viitorul si CSU Craiova.Cu o victorie in aceasta seara, elevii lui Vintila ar urca pe locul 8, aproape de play-off.Se anunta un meci cu o Arena Nationala nu plina, dar cu multi fani avand in vedere ca gazdele revin dupa multa vreme acasa la Bucuresti, avand in vedere ca acest stadion nu a fost disponibil.Echipele probabile:Antrenor: Bogdan Vintila.Antrenor: Dan Petrescu.Arbitru: Ovidiu Hategan Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.