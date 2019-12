Liga 1: FCSB incheie anul cu o victorie spectaculoasa in fata Craiovei lui Piturca

Ziare.

Cele doua goluri au fost marcate pe finalul primului mitan, de catre Man si Coman, minutele 40 si 45, al doilea gol, cel al lui Coman, venit dupa o deviere decisiva tot a lui Man.In plus, in minutul 46, Florin Tanase a ratat un penalti, penalti venit dupa un contact intre Coman si portarul Laurentiu Popescu in plin careu.Prima parte a inceput cu mult echilibru si cu putine faze de poarta in acest derbi cu destui de multi fani in tribune, daca ne raportam la frigul de afara si la data din calendar.Ultimele 5 minute insau au fost un adevarat carusel pentru gazde, care puteau marca chiar de 3 ori, daca Tanase nu batea ingrozitor acel penalti la care vom reveni.Dennis Man a marcat splendid in minutul 40, dupa o incursiune impetuoasa pe flancul drept, foarte aproape de tusa, a trecut in viteza de Acka, a intrat in careu si l-a pacalit lejer pe Popescu cu un lob fin, un gol care aduce aminte microbistilor de reusita lui Bale din finala Cupei Regelui dintre Real si Barca, cand Bale la fel a alergat incredibil pe langa Marc Bartra.Golul doi a venit cinci minute mai tarziu, gol venit dupa o gafa mare a lui Balasa, care a pierdut o minge simpla in fata careului. Mingea a ajuns la Morutan, care i-a pasat lui Coman, sut de la 12-14 metri, balonul a fost deviat si de Man si a trecut peste acelasi Popescu.2-0 si nebunia din prima parte avea sa continuie cu un penalti primit de gazde, dupa un contact intre Coman si Popescu. A batut capitanul Tanase, foarte slab, mult peste poarta, iar Craiova a scapat cu fata curata si doar cu 0-2 la pauza.Un scor care avea sa ramana pana la final asa, cu toate insistentele Craiovei de dupa pauza. Si o bara au avut oltenii prin Zakarici, a fost si o ocazie a lui Ivan, sut la coltul lung foarte aproape de bara, dar pana la urma a fost un meci controlat de echipa in rosu si albastru.Elevii lui Vintila incheie anul pe locul 3 in Liga 1 , la un punct de locul 2 Astra, dar la 5 puncte de lidera CFR. Trebuie spus ca FCSB are si un meci in minus cu FC Voluntari, care se va disputa pe 6 februarie. Pana atunci insa, va avea loc pe 2 februarie, prima etapa de la reluarea campionatului, marele derbi cu CFR.Craiova in ultimele 6 deplasari consecutive a strans 2 puncte doar si va ierna pe 4 in Romania. Multi suporteri prezenti la Bucuresti au inceput deja sa murmure la adresa lui Piturca..Din 2014 incoace, Craiova are doar un punct scos in deplasarile din Bucuresti cu FCSB.Min.92: Reactie de orgoliu Craiova, sut frumos Ivanov de la mare distanta, scoate Balgradean.Min.90: 3 minute de prelungire. Hora vede si el cartonasul galben.Min.88: Galben pentru Balasa pentru o tinere de tricou la Coman.Min.87: Hora e egoist la marginea careului, sutul sau care putea sa se duca spre coltul lung se duce in blocaj.Min.82: Zakarici executa periculos o lovitura libera de la 16-20 de metri, foarte putin alaturi de poarta. Si ultima schimbare la stelisti, intra Hora in locul lui Morutan.Min.81: Morutan si Man vad cartonase galbene pe acest final de partida.Min.79: Sut de la distanta Vina prin usor in brate de Laurentiu Popescu.Min.76: Ivan are marea sansa sa puna Craiova in meci, dar sutul sau la coltul lung trece milimetric alaturi de bara stanga..Min.73: Iese Florin Tanase la FCSB, intra in locul sau Ionut Vina.Min.71: Ultima schimbare la olteni, intra Matel in locul lui Vladoiu.Min.70: Tanase ia galben pentru un fault dur la Barbut.Min.68: Prima mare ocazie Craiova! Zakarici suteaza superb de la 20-30 de metri, Balgradean e tintuit pe linia portii, balonul izbeste bara din dreapta..Min.63: E o perioada de cateva minute bune de dominare a Craiovei. Au avut oaspetii si cateva cornere la rand, dar fara rezultate concrete.Min.58: A doua schimbare la olteni, iese Cosici si intra Ivanov.Min.57: Cretu degajeaza gresit in fata careului mare, Barbut incearca un voleu devastator, dar rezultatul starneste mai degraba rasul.Min.52: Ivan are o incercare de a relua cu capul, se pune pe sub minge si executia e gresita.Min.47: Tanase are din nou ocazia de a face 3-0, e singur cu Popescu in careu, dar suteaza pe jos direct in portar..Min.48: Popescu, portarul oltean, a primit si galben.Min.43: Incearca Coman un sut direct din lovitura libera, mult insa peste poarta.Min.37: Insista gazdele cu atacurilor lor, Craiova face destule gafe in defensiva si permite celor de la FCSB aceasta cvasi-dominare.Min.31: Ocazie buna stelista, dupa un corner, recentrare in careul mic al lui Planici, Cristea era insa cu spatele la minge si pana la urma oltenii scapa cu fata curata.Min.29: Intrare impetuoasa in jumatatea gazda a lui Vladoiu, pasa in adancime, Mihaila este acolo, dar Balgradean nu greseste, e doar aut de poarta.Min.25: E un joc foarte fragmentat, cu multe decizii gresite luate de arbitrul Birsan.Min.20: Cicaldau face un fault din spate util, dar ia un cartonas galben pentru un atac la Morutan.Min.18: Intra Barbut la olteni in locul lui Nicusor Bancu.Min.15: Bancu, accidentare si el destul de urata, va fi si el scos de pe teren, caci nu mai poate continua.Min.11: Tanase cere un penalti in careul oltean, dupa o pasa a lui Morutan inspirata la adresa sa, dar se fluierase anterior o pozitie de offside.Min.9: Soiledis nu mai poate continua, va fi inlocuit cu Filip imediat.Min.6: Sut slab al lui Cicaldau, desi pozitia era foarte buna. Galeria Craiovei e acum in spatele lui Balgradean, fost portar la olteni.Min.5: Hent facut de Planici si lovitura libera periculoasa pentru Craiova.INFO: S-a reluat partida. Soleidis acum pare ca s-a accidentat destul de serios..Min.1: Meciul este intrerupt cateva zeci de secunde, suporterii stelisti arunca cu cateva zeci de petarde, e un moment pirotehnic dedicat eroilor romani martiri comemorati la 30 de ani de la Revolutia romana.19.58: Avem imagini de pe Arena Nationala din Bucuresti, e o atmosfera cat de cat frumoasa, sunt si multi olteni pe stadion, aproape 5000 de fani am spune ca sunt acolo..Echipele de start:Rezerve: A. Vlad - Cr. Manea, D. Nedelcu, L. Filip, Gnohere, Vina, I. Hora.Antrenor: Bogdan Vintila.Rezerve: A. Marinescu - Matel, T. Ferreira, Ivanov, Barbut, Mateiu, Baiaram.Antrenor: Victor Piturca Stadion: "Arena Nationala".Arbitru: Marcel Birsan.Victor Piturca si a sa Craiova vin cu mare dorinta de revansa dupa esecul din turul sezonului regular, scor 0-1 pe Ion Oblemenco din Banie, gol reusit de Tsoumou cu mare noroc, in minutul 89, cand nimeni se mai astepta.Cele doua echipe sunt si vecine de clasament, asa ca cine va triumfa deseara la Bucuresti isi va asigura un loc pe podium la finele acestei ierni in Liga 1, locul 3, nu foarte departe de CFR Cluj si Astra.Nu se anunta foarte multi spectatori pe Arena Nationala, frigul si Sarbatorile alungand suporterii de la fotbal, ramanand de vazut daca macar vom vedea 2-3000 de oameni..Echipele probabile:Arbitru: Marcel Barsan.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.