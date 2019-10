Liga 1: FCSB - Dinamo 0-0 ACUM LIVE

Ziare.

com

Min.2: Filip vede primul galben al partidei pentru ca a blocat o actiune stelista ce putea deveni periculoasa.INFO: Meciul nu poate incepe acum, suporterii arunca cu diverse materiale pirotehnice pe teren.20.28: Jucatorii celor doua formatii au intrat in arena. E atmosfera superba, de mare meci. Jucatorii stelisti au tricouri negre cu imaginea lui Rica, suporterul care a incetat din viata la 42 de ani..20.22: Este lansat si imnul oficial al Ligii 1 la acest meci, intitulat "Romania, te iubesc!", cantat de Stefan Stan, fost castigator la Vocea Romaniei INFO: Este egalitate perfecta la victorii in acest mare derbi, in toate competitiile, FCSB - Dinamo = 59.20.17: Si-a facut aparitia la stadion si patronul lui FCSB, Gigi Becali , care a parut in toane bune si optimist inainte de derbi:"Jucam acasa, toata lumea spune ca suntem mai valorosi. Vreau sa castigam. Se poate intampla orice, e ambitie mare. Nu vreau sa ma laud ca pe vremuri. Si ei isi vor da viata.Ii avem pe teren pe Coman, Man, Oaida, Pantiru. Nu au cum sa ne faca fata azi. Manea, Pantiru, stanga - dreapta. Oaida central. Coman in fata. Florin Tanase a revenit pe planeta. O sa vorbim pe teren", puncta in fata presei Becali, catre jurnalistii aflati in fata Arenei.INFO: Ultima victorie a lui Dinamo aici in fata lui FCSB a venit abia pe 1 mai 2017, 2-1, doua goluri Hanca din penalti.20.06: Sunt imagini deja de pe Arena Nationala, deja sunt foarte multi fani la stadion, dar sunt si cozi mari la portile de intrare. Galeria dinamovista e aproape completa. Gazonul, din fericire, arata impecabil!20.00: Narcis Raducan surprinde cu o declaratie data chiar azi, cu putin inainte de derbi, spunand ca se teme ca in viitor, daca CSA Steaua va ajunge in Liga 1, ca fanii FCSB de azi sa nu migreze catre echipa Armatei..:19.50: Vor fi clar foarte multi fani in tribune, stelistii vor popula in numar mare Arena Nationala, se stia de peste 30.000 de fani, dar in ultimele 1-2 ore au fost cozi mari la casele de bilete. Dinamovistii au primit oficial 8.600 de bilete si au anuntat o coregrafie speciala in memoria lui Catalin Haldan.19.30: Exista un top realizat pe YouTube cu cateva dintre cele mai frumoase reusite marcate in acest FCSB - Dinamo:19.24: Victor Piturca s-a exprimat inainte de acest derbi, spunand ca pentru el partida nu prezinta interes si ca nu ar dori sa mai fie intrebat in legatura cu FCSB, avand in vedere ca la capitolul echipe mari ar putea incadra doar pe Dinamo...19.20: Cei de la FCSB vor fi in doliu astazi, avand in vedere ca Rica, suporterul pentru care galeria FCSB a strans bani in urma cu cateva luni a murit, la doar 42 de ani, dupa o lupta cu o boala incurabila. Jucatorii stelisti vor purta astfel banderole negre. Mai trebuie amintit ca Dinamo joaca azi fix in ziua in care acum 19 ani Catalin Haldan, marele simbol alb-rosu, inceta din viata, chiar pe teren...19.15: Putina statistica nu strica inainte de acest mare meci. Pare ca vom avea o partida spectaculoasa, cu multe goluri, daca e sa ne uitam dupa ultimele cifre. Pentru ca 12 din ultimele 13 intalniri au adus minim doua goluri. In opt dintre ele am avut cel putin trei reusite.19.10: Avem echipele de start de la "Eternul Derbi":Rezerve: Vlad, Cretu, Gnohere, Morutan, Moutinho, Popa, Ciorbadjiski.Antrenor: Bogdan Arges Vintila.Rezerve: Straton, Klimavicius, Grigore, Moura, Rauta, Brito, Popa.Antrenor: Dusan Uhrin.Este cel mai asteptat derbi al fotbalului romanesc, insa de aceasta data marele meci le gaseste pe cele doua rivale vecine de clasament, insa nu acolo unde si-ar fi dorit, locurile 1-2 ci pe la mijlocul clasamentului, FCSB pe 9 si Dinamo un loc mai jos.Ultimele trei meciuri directe au insemnat trei egaluri, 1-1, 2-2 si 3-3, dar inainte de aceasta serie de remize, FCSB s-a impus de 6 ori la rand, serie care a culminat in august 2018, in toate competitiile.Gazdele au o serie buna in Liga 1, au avut doua victorii la rivale pentru titlu, Viitorul si Craiova, iar cu CFR Cluj acasa au obtinut o remiza, 0-0.Va fi un derbi cu foarte multi fani in tribune, peste 30.000 de bilete fiind vandute la aceasta ora.Echipele probabile:Antrenor: Bogdan Vintila.Antrenor: Dusan Uhrin jr.Arbitru: Istvan Kovacs.Partida va fi televizata pe Digisport, TelekomSport si LookTV.