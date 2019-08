Liga 1: FCSB - FC Voluntari 0-1 ACUM LIVE

Ziare.

Min.12: Gazdele practica acelasi joc, fara stralucire, fara idei parca, nu se leaga nimic.Min.10: Marc vede primul cartonas galben al partidei.20.58: Avem primele imagini de la Pitesti, nu sunt foarte multi fani acolo..20.05: Decizia de mai jos a lui Andronache este evident dictata de odihnirea titularilor, pentru meciul de joia viitoare cu Mlada, in returul din Europa League, turul III preliminar.20.00: Iata echipele de start de la acest meci disputat la Pitesti. Alegerea lui Andronache este una incredibila, cu 4 jucatori debutanti in prima liga, printre care patru copii practic, Perianu Botezatu, Serban si Ardelean:Rezerve: Balgradea, Cretu, Coman, Tanase, Cristea, Vina, Oaida.Antrenor: Vergil Andronache.Rezerve: Rimniceanu, Achim, Leasa, Kocic, Mihalcea, Benzar, Popadiuc.Antrenor: Cristiano Bergodi Arbitru: A.Comanescu.La FCSB este acum o presiune uriasa, toata lumea se afla practic sub un butoi cu pulbere, rezultatele sunt dezastruoase, infirmeria este plina, echipa nu are antrenor, iar eliminarea din cupele europene bate la usa, dupa un 0-0 acasa cu Mlada in turul III preliminar al Europa League.In clasament, dupa 4 etape, FCSB are doar 4 puncte si este abia pe 9 in L1, avand o singura victorie pana acum, 4-3 la debut cu Sibiu, plus un egal cu cei de la Sepsi, 0-0 in deplasare.La Voluntari este antrenor Cristiano Bergodi, fost antrenor la Steaua , dorit si acum la FCSB de Gigi Becali Partida are loc la Pitesti, avand in vedere ca la Bucuresti Arena Nationala este indisponibila din cauza concertului Metallica de pe 14 august.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.