Liga 1: FCSB castiga spectaculos un meci cu sapte goluri, in prima etapa cu Hermannstadt

Stelistii au castigat cu 4-3 la capatul unei partide frumoase, in care ambele echipe au evoluat cu garda jos si au incantat fanii prezenti la Pitesti.Prima parte a fost inceputa destul de slab de stelisti, care s-au vazut destul de rapid dominati de sibieni. Acestia au si avut cateva sanse de gol, pana sa marcheze golul de 1-0, poate contrar cursului jocului.Florinel Coman a marcat dupa un gol frumos din plin careu, sut lejer pe langa portarul sibian, in minutul 22, iar sapte minute mai tarziu acelasi Coman avea sa fie pasator decisiv pentru Hora, care a marcat frumos si lejer.Mitanul s-a incheiat totusi cu un gol marcat de Hermannstadt, venit parca de nicaieri, gol marcat de Tsoumou in minutul 45, dupa un sut puternic de la 10-11 metri, balonul fiind deviat si nefericit de Planici.In partea secunda, dupa intrarea lui Dennis Man, acesta a si marcat la chiar prima atingere de balon, dupa o deviere subtila a lui Florin Tanase si pareau ca punctele sunt securizate de partea gazdelor.Dar nu au trecut nici macar 60 de secunde, caci Hermannstadt a redus iarasi din handicap, 3-2, dupa ce Hora a deviat nefericit in plin careu dupa un corner, balonul a ajuns la Dandea, total nemarcat si scapat de sub observatie de sub Balasa, care a marcat cu o bolta fina reusita cu capul.Spiritele s-au calmat in ultimele 10 minute, cand Dragos Nedelcu, intrat la pauza la FCSB, a marcat si el cu o lovitura de cap, dupa o lovitura libera, reusita venita la coltul lung, fara sperante pentru portarul advers.FCSB castiga asadar primul meci din Liga 1 in acest sezon, e a doua victorie la rand chiar a stelistilor dupa cea din meciul cu Milsami, 2-0, al carui retur va avea loc joia viitoare.Partida s-a incheiat cu un penalti primit de Sibiu, la un fault facut de Planici la Debeljuh. Dalbea a executat, Vlad a aparat, dar la recuperare acelasi croat Debeljuh a punctat decisiv.A fost totusi ultima faza a partidei, caci arbitrul Fesnic s-a grabit sa inchida partida.Min.91: Lovitura de la 11 metri pentru Sibiu, fault facut de Planici.Min.84: Schimbare la ambele echipe, iese Tsoumou si intra Debeljuh, la FCSB intra Oaida in locul lui Coman.Min.82: Tanase suteaza bine de la distanta, in forta, scoate cu greu portarul sibian.Min.79: Sut superb al lui Coman de la marginea careului, acelasi Figueiredo are un reflex minunat si scoate in corner.Min.77: Vina putea marca chiar la debutul pentru FCSB, lovitura de cap perfecta, dar Figueiredo are o mare parada!Min.75: Sut bun din intoarcere Hora, prinde sigur pe el Figueiredo.Min.73: E un meci cu multe faulturi, Belu e si el avertizat de arbitru.Min.71: Galben vazut si de Coman in aceasta partida.Min.68: Dandea vede galben dupa un fault extrem de dur la Hora, ar fi trebuit acordat rosu fara discutie.Min.63: Sut violent al lui Iulian Cristea din plin careu, balonul a muscat din transversala!!Min.61: Gol marcat de Sibiu, Yazalde a punctat, dar s-a fluierat offside!Min.55: A doua schimbare la oaspeti, intra Petrisor Petrescu in locul lui Dumitriu.Min.50: Iese Sintean si intra Yazalde, prima schimbare la Sibiu. A doua schimbare si la stelisti, intra Man in locul lui Roman.Min.46: Trage Vina frumos de la distanta, usor alaturi de poarta.INFO: Schimbare la pauza la gazde, iese Filip si intra Nedelcu.Min.35: Matel vede cartonas galben dupa un fault dur la Balasa.Min.28: Doua ratari la rand ale lui Roman, un sut pe langa poarta, apoi o incercare esuata de foarfeca.Min.20: Sut Cordea din careu dar destul de anemic, prinde Vlad sigur pe el.Min.18: Sut de la distanta Coman foarte aproape de poarta adversa.Min.16: Lucian Dumitriu de la Hermannstadt vede galben dupa ce l-a calcat pe Tanase.Min.14: E un meci care pana acum e controlat destul de clar de sibieni, stelistii nici macar nu s-au apropiat de poarta adversa!Min.9: Sut bun si tare al lui Popovici, scoate cu bine si cu greu Vlad in corner.Min.6: Putea fi o accidentare grava aici la Pitesti, dupa un duel cap la cap intre Hora si Luchin, comotionat serios fostul stelist, trecut si pe la Dinamo sau Viitorul Echipele de start:Antrenor: Bogdan Andone.Rezerve: Novo - Tatar, Stoica, Petrescu, Yazalde, Debeljuh, Buzan.Antrenor: Costel Enache.FCSB incepe acest sezon de Liga 1 cu multe sperante, obisnuita in ultimii 4 ani numai cu locul 2 in campionat , pierzand chiar dramatic, in ultimele etape, anumite campionate recente.Stelistii au inceput cu dreptul sezonul, evoluand joi in primul tur preliminar din Europa League, scor 2-0 acasa cu cei de la Milsami din Moldova. Returul va avea loc la Orhei joia viitoare.Partida are loc la Pitesti, avand in vedere ca in aceasta perioada Arena Nationala nu poate fi utilizata, din cauza multiplelor concerte de muzica, care au loc acolo.Sibiul a ramas in extremis in Liga 1 in acest sezon, jucand baraj de mentinere cu locul 3 din Liga II, U CLuj, castigat la general cu scorul 2-1.Echipele probabile:Antrenor: Bogdan Andone.Antrenor: Costel Enache.Arbitru: Horatiu Fesnic (Cluj).Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.