Liga 1: FCSB - Poli Iasi 1-1 ACUM LIVE

Min.67: Marc vede galben pentru o tragere de mana la mijlocul terenului.Min.64: Gnohere cere un nou penalti dupa ce a fost bruscat in careu de un fundas iesean, dar Birsan nu da nimic.Min.60: Ultima schimbare la stelisti, iese Gikiewicz si intra Gnohere, revenit dupa atata timp de absenta...peste 3 luni!Min.49: Intrare foarte dura a lui Cristea de la FCSB, putea fi si mai drastic Birsan..care putea sa il elimine usor pe stelist!Min.47: Galben pentru Breveeld, fost stelist si el.INFO: Doua schimbari la pauza la stelisti, intra Popescu si Adi Popa, ies Pintilii si Roman, iar Poli Iasi schimba si ea, iese Hatiegan si intra Platini.Min.44: Bara Roman! Faza frumoasa a stelistilor, care au acum ghinion, reluarea fostului botosanean mergand direct in stalpul din stanga al lui Rusu..Min.35: Diallo vede galben pentru o tinere de tricou la Roman.Min.34: Sut din lovitura libera Andrei Cristea, prinde Vlad in doi timpi.Min.31: Roman rateaza o centrare simpla de pe flancul drept si nici acum nu au gazdele sansa de a avea o ocazie de gol.Min.25: E un meci fara mare spectaculozitate, nu au fost mari ocazii de gol pana acum, FCSB pare ca macina in gol..Min.19: Trage bine Andrei Cristea la coltul lung, Vlad are un reflex bun si duce balonul in corner.Min.13: Centrare Moutinho din corner in 6 metri, reluare Gikiewicz slaba cu capul, alaturi.Min.3: Reluare Andrei Cristea de la distanta, prinde Andrei Vlad cu emotii.Min.2: Lovitura de cap slaba Gikiewicz din plin careu, dupa o lovitura libera batuta de Moutinho, prinde Rusu.20.59: Avem primele imagini de la Pitesti, Pintilii e capitan si da acum mana cu brigada de arbitri Echipele de start:20.14: Remarcam revenirea dupa foarte multa vreme a lui Pintilii in primul 11, de asemenea faptul ca Gnohere a revenit in lot, fiind pe banca, dar si ca noul transfer Adi Popa a luat si el locul pe tusa.Rezerve: Balgradean, Cretu, Fl. Coman, Gnohere, Planic, Ov. Popescu, Ad. Popa.Antrenor: Vergil Andronache.Rezerve: Cobrea, Balan, Danale, Chelaru, Platini, Birnoi, Didad Devesa.Antrenor: Mihai Teja FCSB este in sfarsit cu un moral bun inainte de un meci de Liga 1 , avand in vedere calificarea de joi cu Mlada Boleslav in play-off-ul Europa League, la capatul unui meci greu, terminat 1-0, gol Pantiru in minutul 91.Situatia din campionat e una insa dezastruoasa, stelistii fiind pe 11 cu doar 4 puncte la activ, la capatul unui debut de sezon cu 3 infrangeri.Distanta dintre FCSB si lidera CFR Cluj este acum de 10 puncte.Gazdele se reintalnesc acum cu fostul lor antrenor, Mihai Teja, care pana acum a facut numai lucruri bune la Iasi, echipa fiind neinvinsa, pe locul 3, cu 11 puncte.Echipe probabile:Rezerve: Balgradean, Fl. Coman, Gnohere, Moutinho, Ov. Popescu, Salomao, Cl. Belu.Antrenor: Vergil Andronache.Rezerve: Cobrea, Mihalache, A. Balan, Danale, F. Cristea, Didac Devesa, Chelaru.Antrenor: Mihai Teja.Arbitru: Marcel Birsan.Partida se televizeaza pe DigiSport, TelekomSport TV si LookTV.