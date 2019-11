Liga 1: FCSB se impune acasa cu Sepsi si Vintila ajunge la 10 meciuri la rand fara infrangere

Ziare.

Golurile gazdelor, care au intors de la 0-1, au fost marcate de Gnohere din penalti si Tanase, in timp ce pentru Sepsi a punctat Karanovici.Sepsi, echipa cu cea mai buna defensiva din acest campionat , dar si o echipa neinvinsa in deplasare in acest sezon de Liga 1, a inceput foarte bine meciul de pe Arena Nationala, conducand chiar la pauza FCSB cu 1-0.A fost un gol venit dupa o faza fixa, reusit de Karanovici in minutul 27, un gol dupa un lob perfid peste Balgradean. Cristea ii putea salva pe ros-albastri de pe linia portii, dar a alunecat in momentul in care vroia sa degajeze.Niciun sut pe poarta nu au avut stelistii in primele 45 de minute, dar Florinel Coman a avut doua sanse mari irosite, singur cu portarul Niczuly, de fiecare data sutand alaturi.La reluare, de la cabine a venit o cu totul alta FCSB. Gazdele au si marcat ambele goluri in primele 15 minute ale mitanului secund. Mai intai, Gnohere a marcat din penalti in minutul 56, dupa o faza discutabila in careul oaspete, Tanase fiind "cosit" in careu de Fulop, care a si vazut cartonasul galben. Covasnenii au protestat vehement la adresa arbitrului Fesnic..Cateva minute mai tarziu doar, Florin Tanase a marcat frumos la capatul unei faze rapide create de Coman, capitanul stelist punctand fara sperante pentru Niczuly.Un rezultat de 2-1 care avea sa ramana si cel final, nu fara emotii pentru gazde, caci Sepsi a avut si ea sansele ei pe final de meci. FCSB a avut in prelungiri un gol anulat prin Coman, iar Dennis Man, intrat chiar la pauza a lovit bara in ultima secunda.Antrenorul Vintila ajunge dupa acest meci la 10 meciuri la rand fara infrangere, in timp ce FCSB urca pe 4 in Liga 1, la egalitate cu CSU Craiova, ambele cu 24 de puncte.Echipele de start:Rezerve: Vlad - Cr. Manea, Nedelcu, Morutan, Soiledis, Hora, Man.Antrenor: Bogdan Arges Vintila.Rezerve: Fejer - Fl. Stefan, Carnat, Safranko, Edgar Salli, R. Deaconu, Tincu.Antrenor: Csaba Laszlo.Stadion: Arena Nationala (Bucuresti).Arbitru: Horatiu Fesnic.