Liga 1: FCSB - Universitatea Craiova 2-1 ACUM LIVE

Min.70: Vina iese de pe teren desi intrase in minutul 11 in locul lui Olaru, intra Filip. La Craiova iese Mateiu si intra Qaka.Min.68: Koljici a avut o ocazie rara mai devreme, pasa Cicaldau in plin careu, avea poarta in fata, dar reluarea este un lamentabila, mingea a iesit in aut de tusa.Min.64: Schimbare la olteni, iese Barbut si intra Andrei Ivan.Min.62: Sut bun de la distanta Dennis Man, balonul s-a dus putin peste poarta.Min.60: Nistor a avut in picior mai devreme golul de 2-2, Craiova insista enorm, fundasii gazda fac niste erori copilaresti. Balasa intre timp vede si el un galben.Min.57: Ocazie uriasa Baiaram din coltul careului mare, balonul a izbit bara din stanga, apoi s-a dus in stalpul din dreapta, ce sansa!!!Min.54: Splendida pasa lui Tanase pentru Coman, acesta scapa singur cu Pigliacceli dar nu poate trimite pe poarta.Min.52: E un inceput mai slab de mitan secund, Craiova controleaza partida, dar nu sunt ocazii de gol momentan. FCSB pare si acum buimacita de acel gol primit in minutul 45..Min.37: Coman are o executie splendida din corner, balonul are mult efect si loveste bara. Are noroc Craiova!Min.35: Bancu vede primul galben al Craiovei pentru un fault la Tanase.Min.32: Coman primeste o pasa minunata de la Vina, dar septarul nu reuseste sa agate balonul in pozitie de 1 la 1 cu portarul italian.INFO: 30 de minute frumoase pe Arena Nationala, Craiova incearca acum o revenire, dar Cicaldau da impresia ca este foarte egoist si vrea sa rezolve toate fazele de unul singur.Min.25: Sut frumos al lui Coman la coltul lung, dupa o faza imeptuoasa, mingea se duce alaturi.Min.17: Pantiru vede si el galben pentru un fault la Barbut. La olteni iese Nitu si intra Elvir Koljici.Min.13: Are si FCSB o prima ocazie, mingea ajunge la Man la marginea careului dupa un corner, voleu puternic, dar balonul zboara putin peste transversala.Min.11: Vina ii ia locul lui Olaru, serios accidentat. Nistor are o prima ocazie, sutul sau de la distanta se duce usor alaturi.Min.10: Popescu vede un galben pentru o interventie dura la Bancu. Olaru a fost dus la ambulanta si va fi transportat la spital pentru analize amanuntite.Min.6: Olaru e evident ca are probleme vizibile, pare groggy, ametit dupa ultima lovitura primita si de la Balasa.Min.3: Ciocnire dura intre Olaru si Nitu, jucatorul stelist primeste ingrijiri medicale. FCSB are o lovitura libera periculoasa, Coman trage dar nimereste doar plasa laterala.INFO: Mihaila de la Craiova s-a accidentat la incalzire, iar in locul sau in primul 11 a intrat Baiaram.20.28: E o atmosfera trista pe Arena Nationala, un stadion cu o capacitate de 55.000 de locuri complet gol azi. Ne pregatim de start pentru derbi!Echipele de start:Rezerve: Niga, Miron, Filip, Morutan, Momcilovic, Petre, Vina.Antrenor: Bogdan Arges Vintila.Rezerve: Popescu, Dielna, Vatajelu, Qaka, Ivan, Koljic, Baiaram.Antrenor: Corneliu Papura.E o partida desfasurata in conditii speciale, caci fanii nu vor avea ocazia sa vada pe viu acest super meci, dupa ultimele masuri luate de Guvern, in vederea stoparii epidemiei de coronavirus.FCSB a anuntat ca a luat act de ultimele masuri si promite ca toti banii dati de fani pe bilete vor fi returnati in timp util.FCSB e pe 5 in campionat , in timp ce Craiova ocupa locul 2 in play-off, dupa doar o etapa consumata. Craiova nu a invins niciodata pe FCSB la Bucuresti de la revenirea oltenilor in prima liga.De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scena in 2014, cele doua echipe s-au mai intalnit de 18 ori in principala competitie interna, iar de 15 ori a castigat FCSB.Avand in vedere ploaia torentiala din Bucuresti, partida de pe National Arena se va juca cu acoperisul tras.Echipele probabile:Arbitru: Istvan Kovacs.Partida se va televiza pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.