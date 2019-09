Liga 1: FCSB - Viitorul 1-0 ACUM LIVE

Ziare.

com

Min.40: Doua suturi pe poarta a avut rapid dupa gol Viitorul, de fiecare data a prins Balgradean. Suturi de la Ciobanu de la distanta si apoi Iancu din careu..Min.35: Si Oaida vede un galben, pentru o tragere de tricou copilareasca la Houri.Min.33: Prima schimbare apartine Viitorului, iese Ganea si intra Ciobanu.Min.32: Popescu de la FCSB vede primul galben al partidei.Min.30: Se termina o prima jumatate de ora in care Viitorul nu a impresionat, dar stelistii au parut intr-o dispozitie de joc mult mai buna ca in partidele precedente.Min.24: Vina, inca o ratare mare, aproape da pe langa minge dintr-o ocazie rarisima..Min.15: Prim sfert de ora fara mari incidente la Pitesti, nu au fost ocazii mari de gol.Min.12: Florinel Coman putea crea o faza interesanta, dupa o degajare gresita a lui Cabuz, dar sutul sau in diagonala e prins lejer de portarul sibian.Min.8: Actiune ofensiva frumoasa a dobrogenilor, pasa Rivaldinho catre Iancu, insa acesta trimite peste poarta.Min.6: Centrare periculoasa Pantiru de pe flancul stang, iese Cabuz si prinde.21.00: Avem primele imagini de la Pitesti, nu sunt foarte multi fani pe arena din Pitesti..20.05: Surprinde faptul ca Florin Tanase a luat loc pe banca, iar Soiledis este din nou fundas central, pentru a treia oara la FCSB, desi el de meserie este aparator stanga.Echipele de start:Rezerve: Niga, Gnohere, Fl. Tanase, Moutinho, Salomao, M. Roman, Belu.Antrenor: Bogdan Arges Vintila.Rezerve: Cojocaru, St. Filip, De Nooijer, Casap, Ciobanu, Calcan, Pitu.Antrenor: Gica Hagi FCSB are 15 meciuri castigate in partidele directe cu Viitorul pana acum in Liga 1 , in timp ce dobrogenii au doar 4.Stelistii sunt pe ultimul loc in L1, cu doar 4 puncte, avand 5 infrangeri la rand.Joi, FCSB tocmai a fost eliminata din play-offul Europa League, in compania celor de la Vitoria Guimaraes, scor 0-1 in Portugalia si tot atat la general.Echipele probabile:Rezerve: T. Niga, Gnohere, Moutinho, Ov. Popescu, Salomao, Gikiewicz, Cl. Belu.Antrenor: Bogdan Vintila.Rezerve: Cojocaru, St. Filip, Rivaldinho, Casap, Leca, M. Dulca, Vl. Achim.Antrenor: Gheorghe Hagi.Arbitru: Radu Petrescu.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.