Liga 1: Gaz Metan castiga in deplasare la Dunarea, trupa lui Dan Alexa tremura cu gandul la retrogradare

1-0 a fost scorul echipei lui Edi Iordanescu, care a castigat in deplasarea de la Calarasi, dupa un meci decis pe final.Eliminarea lui Gabi Iancu in minutul 77 a fost decisiva, caci Gazul a inceput sa aiba din ce in ce mai multe spatii. Iar Yazalde a gasit pana la urma calea catre gol, in minutul 86.Jocul s-a terminat in huiduielile publicului gazda catre antrenorul Dan Alexa, iar Dunarea este in mare pericol acum sa cada pe o pozitie direct retrogradabila.Calarasi e inca pe loc de baraj, 12, dar e la doar un punct distanta de Sibiu, care va evolua luni in marele derbi cu FC Voluntari, de care o despart doar 3 puncte.Gaz Metan e lidera din play-out cu 45 de puncte, la 3 lungimi peste Dinamo Echipele de start:Arbitru: Sebastian Coltescu.