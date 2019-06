Liga 1: Gaz Metan Medias castiga facil ultimul meci al sezonului

Ziare.

O victorie facila intr-un meci care nu mai conta pentru nimeni si care a interesat pe prea putina lume.Golurile au fost marcate de Rondon o dubla, in minutele 2 si 6, plus Yazalde in minutul 36. De la Gaz Metan a ratat un penalti si Caiado, in minutul 30.Pentru Concordia a marcat golul de onoare Gorobsov in minutul 45.Mediasul antrenat de Edi Iordanescu termina pe primul loc acest play-out, cu 48 de puncte, 4 peste Botosani si 5 peste Dinamo , in timp ce Concordia a terminat pe ultimul loc si paraseste Liga 1, cu doar 19 puncte la activ..Echipele de start:Rezerve: Batista - Cikarski, Diallo, Fofana, Mailat, Pleasca, Yazalde.Antrenor: Edward Iordanescu.Rezerve: Caparco - Barboianu, Cristescu, Guessan, Plaiu, A. Radu, Stanica.Antrenor: Adrian Falub.Arbitru: F.Mazilu.