Liga 1: Gaz Metan Medias obtine o victorie utila in deplasarea de la Sepsi

Singurul gol a venit pe final de partida in minutul 83, cand Darius Olaru, jucator care din iarna va ajunge la FCSB , formatie care l-a imprumutat la Medias, a marcat un gol dupa o respingere gresita a lui Niczuly.Totul a pornit de la centrarea lui Chamed, a venit apoi sutul lui Ely Fernandes, sut la coltul lung, sut gresit interpretat de portarul gazda, moment de care a profitat rapid Olaru.O victorie pentru Gaz, care ramane pe loc de play-off, 6, cu 26 de puncte, la doar un punct in spatele celor de la FCSB.Sepsi ajunge la doua infrangeri la rand si nu are nicio victorie in ultimele 5 partide, in timp ce trupa lui Edi Iordanescu are trei meciuri la rand fara infrangere, o victorie si doua remize.Tot duminica va mai avea loc un meci in Liga 1, Dinamo CFR Cluj , de asemenea LIVE score pe Ziare.com.Echipele de start:Arbitru: Marius Avram.