Liga 1: Gaz Metan trece de Clinceni si aduna prima victorie dupa trei esecuri la rand

Golurile au fost marcate totusi in ultimele 20 de minute, Clinceni pana atunci reusind o aparare inversunata a unui 0-0 alb.Bus si Cardoso au reusit insa desprinderea pe tabela a gazdelor in minutele 71 si 73, primul dupa o pasa a lui Romeo.Autogolul lui Nelut Rosu dupa un corner in minutul 84 a mai adus putina sare si piper acestui meci, care pana la urma s-a terminat cu victoria scontata a Gazului, care avea o serie de trei infrangeri la rand.Cei de la Clinceni ajung la doua infrangeri consecutive, dupa esecul cu FCSB de saptamana trecuta.Medias este pe 4 in Liga 1 cu 21 de puncte, la egalitate cu Viitorul , in timp ce Clinceni ramane pe penultimul loc, 13, cu doar 9 puncte la activ.Echipele de start:Rezerve: Ricardo Batista, Romeo, Trif, R. Popa, Chamed, Draghici, Sanoh.Rezerve: Valceanu, Chatziterzoglou, Netzer, R. Ion, Nsiah, Dobrescu, Omar.Arbitru: M.Barbu.