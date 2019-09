Liga 1: Hermannstadt bifeaza a treia victorie din sezon, in fata gruparii lui Viorel Moldovan

Ziare.

com

Petrescu si Debeljuh au marcat golurile gazdelor, in timp ce Florea a fost cel care a adus golul onoarei pentru trupa lui Viorel Moldovan Petrisor Petrescu a deschis scorul in minutul 17 din pasa lui Oprut, pentru ca dambovitenii sa egaleze cu putina vreme dupa reluarea partidei, in partea secunda, minutul 48, prin Daniel Florea , care abia intrase pe gazon, la pauza.Debeljuh a inchis tabela cu un sfert de ora inainte de final, cu o reluare superba cu capul, iar gruparea lui Costel Enache bifeaza a treia victorie in ultimele 6 partide.Sibiul urca pe 9 cu noua puncte la activ, in timp ce Chindia ramane cu 5 lungimi si este pe 12 in Liga 1.Echipele de start:Rezerve: I. Pop, Rimane, Dalbea, Dumitriu, Sintean, Debeljuh, Tatar.Antrenor: Costel Enache.Rezerve: I. Popescu, Pitian, Dumiter, Yameogo, D. Florea, Burlacu, C. Dinu.Antrenor: Viorel Moldovan.Arbitru: Marian Barbu.