Liga 1: Hermannstadt produce marea surpriza si o invinge la Targu-Mures pe CSU Craiova

Sibienii nu aveau niciun punct pana acum in Liga 1, iar acum au dat o lovitura cu o echipa de cupa europeana, CSU Craiova, chiar daca oltenii au inceput fulgerator, gol in minutul 3 cu capul marcat de Vasile Constantin.Gazdele au intors soarta partidei dupa pauza, cu doua goluri marcate in minutele 50 si 53, de catre Petrescu si Viera, fost capitan la Pandurii sau Sepsi.Sibiu urca pe 10 in L1 cu 3 puncte, in timp ce Craiova, care avea 3 victorii in primele 3 meciuri , cade pe 3, sub CFR Cluj si Viitorul CSU Craiova va evolua joi acasa cu cei de la AEK Atena in prima mansa a turului III preliminar Europa League, de la ora 19.15, LIVE pe Ziare.com.Sa mai remarcam ca sibienii au ramas din minutul 87 in 10 oameni, dupa eliminarea lui Viera.Echipele de start:Arbitru: A.Florin.