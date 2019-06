Liga 1: Hermannstadt se salveaza miraculos in minutul 95 si merge la baraj, Dunarea Calarasi retrogradeaza

Ziare.

com

A fost 2-1 intre cele doua grupari, scor suficient ca Sibiul sa urce pana pe 12 in Liga 1, la doua puncte peste calaraseni, care vor retrograda direct, alaturi de Concorida Chiajna.Inceputa cu 30 de minute intarziere, dupa ce arbitrul Hategan a amanat jocul din cauza terenului aproape impracticabil, cauzat de ploaia torentiala care s-a abatut peste oras, partida a inceput totusi la ora 19, dar calitatea fotbalului practicat de cele doua echipe era una vizibil afectata de conditiile gazonului...Golurile s-au marcat in ultimul sfert de ora, dupa ce Dunarea a jucat mai bine in primul mitan, avand doua ocazii importante de gol la finalul acestuia.Steliano Filip a dat lovitura in Ardeal cu un super gol marcat in minutul 77, gol din voleu din coltul careului mare, dupa o pasa precisa a lui Alexandru Bourceanu.Totul parea ca este definitivat si ca Hermannstadt va lua calea ligii secunde, insa am avut o remontada incredibila, care ne-a amintit de meciurile celebre ale acestui sezon de Champions League.Mai intai Tsomou a egalat dupa o lovitura de cap precisa la capatul unui corner batut in minutul 85, iar in minutul 95, practic la ultima faza, fiind date 6 minute de prelungire, Ivan Lendrici a marcat golul care inca tine sperantele Sibiului pentru a mai ramane in Liga 1, gol dupa o lovitura libera batuta de departe, preluare perfecta apoi in plin careu si Straton a mai cules o data mingea din poarta.Inainte de golul trei, la gazde capitanul Blanaru a fost dat afara de Hategan dupa un rosu, in timp ce antrenorul Dan Alexa de la oaspeti a fost si el trimis in tribune.Va urma un meci de baraj in dubla mansa intre U Cluj si AFC Hermannstadt, luni urmand sa avem tragerea la sorti pentru a aflat ordinea celor doua jocuri.Dunarea a stat un singur sezon in Liga 1, chiar daca s-au adus multi jucatori cu nume, printre care Bourceanu, Steliano Filip, Gabi Enache, Gabi Iancu etc.Echipele de start:Arbitru: Ovidiu Hategan