Liga 1, in pragul colapsului: Aproape jumatate dintre echipe sunt in pragul falimentului

Cluburile din Liga 1 depind intr-o masura foarte mare de banii din drepturile de televizare, dar suspendarea campionatului pune in pericol acest lucru.Banii pentru acest sezon au fost platiti in avans, dar pentru urmatorul se asteapta o pierdere de 7.5 milioane de euo, conform editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor.Conform sursei citate, doar FCSB Astra Giurgiu , Sepsi si Viitorul Constanta ar putea supravietui crizei ce se anunta.Ramane de stabilit si ce se va intampla cu meciurile ramase de disputat. Detinatorul drepturilor TV nu a pus presiune deocamdata pe LPF , dar a transmis ca vrea sa ca toate meciurile stipulate in contract sa aiba loc.Totusi, e greu de crezut ca acest lucru se va intampla, in conditiile in care pandemia de coronavirus ar mai putea dura ceva timp."Am confirmat in discutia cu Orlando Nicoara ca toate lucrurile sunt OK si din perspectiva lor si din a noastra. Categoric, va ramane sa vedem cand se reia campionatul, sa asiguram toate meciurile conform contractului, toate cele 268 de meciuri , sa mearga mai departe. Eu cred ca inainte de pierderi ar trebui sa ne gandim la sanatatea oamenilor si la destinul economic al Romaniei si dupa aia sa vedem ce facem fiecare punctual", a spus secretarul general al LPF, Justin Stefan.C.S.