Liga 1, in pragul dezastrului: Sase echipe risca sa nu primeasca licenta pentru sezonul urmator

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, e cel care a facut acest anunt ingrijorator, insa nu a dorit sa dezvaluie care sunt echipele care risca sa fie retrogradate."Sunt sase cluburi care au probleme cu licenta. Pe langa Dinamo, mai sunt cinci cluburi care sunt in pericol sa nu ia licenta din cauza datoriilor", a spus Justin Stefan la Digi Sport "Nu le dau numele. Stiti ce inseamna asta, 40 la suta din cluburile din Liga 1", a completat acesta.Una dintre echipele care a anuntat ca are dificultati in a obtine licenta pentru sezonul urmator, din cauza datoriilor, este Dinamo."Cainii" sunt insa foarte aproape de fi cumparati de un fond de investitii din Spania, care a dat asigurari ca va achita datoriile.