Liga 1: Inca un pas gresit facut de Craiova, in deplasare la FC Botosani

Catalin Golofca a marcat cel mai rapid gol al sezonului in aceasta partida, reluand in poarta in secunda 28 a meciului din etapa a 6-a Ligii 1. Fostul stelist l-a lobat perfect pe portarul italian Pigliacceli, doborand recordul lui Tira din meciul FCSB - Voluntari, fostul rapidist marcand atunci in secunda 35.Aproximativ 30 de minute a durat acest avans pe tabela al moldavilor, caci Nicusor Bancu, capitanul oltenilor, a egalat in aceasta deplasare la unu, dupa o pasa venita de la Ivan Martici.Imediat de la reluarea partidei, dupa pauza, s-a produs si un debut la Craiova, fostul stelist Mihai Balasa intrand pe teren in locul lui Renato Kelici.Un rezultat de 1-1 care avea sa fie si cel final, un egal care nu ajuta trupa lui Papura, aflat in evidenta dificultate pe banca Craiovei, fiind foarte aproape sa fie demis.Dupa aceasta remiza, Botosani ramane pe 4 cu 10 puncte, in timp ce Craiova urca un loc, pana pe 5, avand acelasi punctaj in acest sezon.Echipele de start:Arbitru: Ovidiu Hategan