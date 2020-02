Liga 1: Gaz Metan Medias merge in premiera in play-off, alaturi de Astra. Viitorul lui Hagi ramane pe dinafara

Ziare.

com

A fost 1-0 in ultimul meci din sezonul regular din Liga 1 , un meci decis inca din primul sfert de ora, de golul lui Dumitru Cardoso. Acesta a incercat un sut de la distanta, balonul a izbit un fundas al lui Dinamo, l-a pacalit pe Piscitelli si a intrat in plasa.Nu a urmat un meci super spectaculos, Gazul a avut posesia si s-a multumit sa tina de acest scor care era clar ca avea sa duca echipa in top 6.Rezultatele de pe celelalte stadioane nu puteau influenta calificarea Gazului la acest scor, un Gaz care a ratat o ocazie imensa in minutul 63 prin Bus, care singur, cu poarta goala pentru cateva secunde, nu a putut relua simplu cu latul piciorului drept in plasa.Gazul a termnat meciul cu multa liniste pe teren, dar intr-o atmosfera foarte frumoasa in tribune, ce ne-a amintit de acea eliminare a lui Mainz din Cupa UEFA , intr-o vreme in care antrenor la nemti era actualul manager de la PSG , Tuchel.Echipele de start:Rezerve: Batista, Moura, Popa, Draghici, Fernandes, Rosu, Chamed.Antrenor: Edward Iordanescu.Rezerve: Straton, Skovajsa, Kostrna, Rauta, Moldoveanu, Lazar.Antrenor: Dusan Uhrin.Arbitru: Istvan Kovacs.Iata rezultatele complete ale zilei de duminica:Clasamentul primelor 6 arata astfel, dupa aceasta ultima etapa Min.90: Suntem in prelungirile partidelor!Min.86: Ultima schimbare la Sepsi, intra Grassano in locul lui Andrezly.Min.81: Ciobanu de la Viitorul ia galben, in plus intra si Achim la trupa lui Hagi, in locul lui Ciobanu. Ventura de la Clinceni intra in locul lui Moussa, in timp ce la Dinamo iese Sorescu si intra Skovajsa. Iacob intra si el la Viitorul in locul lui Matei.Min.78: Abia acum Viitorul are o prima ocazie de gol, cand ne apropiem de ultimele 10 minute de meci..Min.75: Sorescu de la Dinamo vede un galben, acelasi lucru se intampla si cu Alibec la Astra.Min.71: Achim intra la Clinceni in locul lui Merloi, iar de la Sepsi mai primeste galben si Achahbar.Min.67: Barisici vede galben dupa ce il busculeaza in careu pe Fatai.Min.64: Lazar vede un galben pentru un fault dur la mijlocul terenului. Alte doua schimbari intre timp, Radut intra la Astra in locul lui Valentin Gheorghe, in timp ce la Viitorul Zoua intra in locul lui Boboc.Min.63: Bus de la Gaz Metan are o ocazie uriasa, s-a trezit cu mingea in fata portii goale, dar nu a reusit sa il invinga pe portarul italian..de neinteles de ce nu a reluat simplu cu latul in plasa!!Min.57: Iese de pe teren autorul golului, Dumitru Cardoso, in locul sau intra Gabi de Moura, fost jucator la Dinamo.Min.54: Schimbare la Dinamo, iese Daniel Popa si intra Vali Lazar.Min.46: Ely Fernandes a intrat la pauza in locul lui Hora la Gaz. La Astra a intrat Fatai in locul lui Crepulja. Patriche intra in locul lui Bejan la Clinceni, iar la Sepsi au intrat Stefanescu si Celea in locul lui Csiszer si Carnat.INFO: Patronul Astrei, Ioan Niculae, s-a ridicat nervos din loja si a parasit stadionul.Min.35: Kilyen ia un galben pentru un atac dur cu cotul la Cardoso.Min.14: Ionita ii ia locul lui Stahl la Astra.Min.12: Hora primeste primul cartonas galben al zilei, la Medias.INFO: 10 minute fara mari evenimente pe cele trei stadioane.Min.6: Prima schimbare la Gaz, iese tanarul Ciocan, jucator Under 21, intra in locul sau Chamed.Echipele de start:Rezerve: Batista, Moura, Popa, Draghici, Fernandes, Rosu, Chamed.Antrenor: Edward Iordanescu.Rezerve: Straton, Skovajsa, Kostrna, Rauta, Moldoveanu, Lazar.Antrenor: Dusan Uhrin.Rezerve: Buzbuchi, Dulca, Ganea, Ciobanu, Al. Achim, Daogari, Paul Iacob.Antrenor: Gheorghe Hagi.Rezerve: Valceanu, Nichita, Pirvulescu, Vasile Achim, Sut, Ventura, Markovic.Antrenor: Ilie Poenaru.Rezerve: Kitanov, Dima, Biceanu, Ionita, Balaure, Fatai, Radut.Antrenor: Bogdan Andone.Rezerve: Fejer, Karanovic, Stefanescu, Grassano, Fulop, Deaconu, Celea.Antrenor: Leo Grozavu.Primele 4 formatii deja sunt calificate in play-off, vorbim de CFR Cluj, Craiova, FCSB si Botosani. Evident, Astra si Medias sunt la mana lor si daca vor invinge pe Dinamo si Sepsi, sunt calificate in top 6, Gazul fiind in premiera in aceasta faza, asa cum se intampla si la Botosani.Viitorul trebuie obligatoriu sa castige acasa cu Clinceni si sa spere la un pas gresit facut ori de Astra, ori de Gaz Metan Medias.Trebuie spus ca pentru Astra e suficient si un egal cu Sepsi, avand in vedere rezultatele directe mai bune cu Viitorul. Giurgiuvenii pot merge si cu un esec in play-off, daca una dintre Viitorul si Gaz Metan nu castiga in ultima etapa. La egalitate cu Gaz Metan, departajarea se va face la golaverajul general, unde in acest moment giurgiuvenii au +9, iar mediesenii +3.Medias poate merge si cu un egal in top 6, daca Viitorul nu castiga cu Clinceni. In ce priveste gruparea lui Hagi, aceasta are pana acum 100 la suta procentaj calificare in play-off si poate merge acolo din nou cu o victorie, daca Astra pierde sau Gaz Metan obtine cel mult un egal cu Dinamo sau cu un egal, daca Gaz Metan pierde cu Dinamo.Toate partidele vor fi televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.